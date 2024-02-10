Два реактора на АЭС «Шинон» во Франции остановлены из-за пожара

34-летний Адам Монтгомери ещё в 2019 году забил до смерти свою 5-летнюю дочь, а затем расчленил и отнес отрубленные части тела в ресторан, где он работал. Об этом 10 февраля пишет The New York Post со ссылкой на сообщение прокуратуры