Два реактора на АЭС «Шинон» во Франции остановлены из-за пожара

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На крупной атомной электростанции «Шинон», расположенной в центральной части Франции, произошёл пожар. Из-за этого была приостановлена работа двух реакторов.
Тем не менее, из-за прекращения работы атомного реактора №3, а также №4, который отключили в целях безопасности, на какое-то время сократится объём выработки энергии. Скорее всего, полноценная работа станции возобновиться только после окончания расследования. Конкретные сроки не уточняются.
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Александр Бойцов