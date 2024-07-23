Российская байкерша-блогер МотоТаня погибла в Турции в ДТП

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Российская байкерша и блогер Татьяна Озолина, более известная как «МотоТаня», погибла в Турции в ДТП. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.
Трагедия произошла на трассе Милас — Секе. Озолина ехала вместе с двумя турецкими коллегами. В какой-то момент девушка не справилась с управлением и врезалась в мотоцикл Онура Обута.
Озолина скончалась до приезда медиков. Раненого Обута госпитализировали в больницу Миласа.
У Озолиной около двух миллионов подписчиков в YouTube. Ранее «МотоТаня» заявляла о планах покорить Турцию.
Ранее сообщалось, что российский мотоблогер Артём Болдырев, больше известный под псевдонимом Болт, разбился насмерть на трассе в Московской области. Погибшему было 33 года.
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Озолина скончалась до приезда медиков. Раненого Обута госпитализировали в больницу Миласа.
У Озолиной около двух миллионов подписчиков в YouTube. Ранее «МотоТаня» заявляла о планах покорить Турцию.
Ранее сообщалось, что российский мотоблогер Артём Болдырев, больше известный под псевдонимом Болт, разбился насмерть на трассе в Московской области. Погибшему было 33 года.
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Екатерина Коршунова