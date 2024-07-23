МотоТаня перед гибелью заявляла о планах покорить Турцию

Фото: IStock/KatarzynaBialasiewicz
Российская блогер и байкерша «МотоТаня» (настоящее имя — Татьяна Озолина), заявляла о планах покорить Турцию. Об этом она написала в своем профиле в Instagram* за 4 дня до ДТП.
«Поэтому я поехала дальше. Покорять прекрасную, жаркую и гостеприимную Турцию», — написала девушка.
Под этой публикацией подписчики начали оставлять комментарии соболезнования, узнав о её смерти.
Накануне Татьяна Озолина погибла в ДТП в Турции. Трагедия произошла на трассе Милас — Секе. Она ехала со своими турецкими коллегами. Ее мотоцикл столкнулся с мотоциклом, которым управлял другой мотоблогер. Девушка скончалась на месте происшествия до приезда медиков. Она была известна своими видео в социальных сетях, имела почти 2 млн подписчиков.
Ранее сообщалось, что два человека, в том числе сын губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, погибли при столкновении двух легковых автомобилей и грузовика в Саратове. Уточняется, что погибшему молодому человеку было 16 лет. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова