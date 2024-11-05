Российские ноутбуки впервые обогнали по продажам американских конкурентов

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По итогам девяти месяцев 2024 года российские ноутбуки впервые обошли по продажам американские бренды, такие как Apple, Dell и HP, заняв 11,6% рынка в России, в то время как доля американских компаний составила менее 10%. Об этом информирует «Коммерсантъ».
Сообщается, что спех отечественных производителей связан с уходом американских компаний и увеличением рекламной активности.
С начала года до середины октября в России было продано 2,58 миллиона ноутбуков на сумму 163,3 миллиарда рублей, что на 12% больше по сравнению с 2023 годом и на 6% по количеству проданных устройств.
Источник в «Марвел-Дистрибуции» отметил, что доля российских ноутбуков достигла 11,6%, тогда как у американских брендов она упала ниже 10%. Для сравнения, в 2022 году доля американских брендов составляла 30%, а российских — всего 4%. В прошлом году эти показатели изменились до 13% и 7% соответственно.
Наибольший рост наблюдается у брендов Aquarius, Digma, Fplus и Kraftway. Однако основную часть рынка (70–72%) по-прежнему занимают китайские и тайваньские компании, такие как Asus, Lenovo и MSI.
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С начала года до середины октября в России было продано 2,58 миллиона ноутбуков на сумму 163,3 миллиарда рублей, что на 12% больше по сравнению с 2023 годом и на 6% по количеству проданных устройств.
Источник в «Марвел-Дистрибуции» отметил, что доля российских ноутбуков достигла 11,6%, тогда как у американских брендов она упала ниже 10%. Для сравнения, в 2022 году доля американских брендов составляла 30%, а российских — всего 4%. В прошлом году эти показатели изменились до 13% и 7% соответственно.
Наибольший рост наблюдается у брендов Aquarius, Digma, Fplus и Kraftway. Однако основную часть рынка (70–72%) по-прежнему занимают китайские и тайваньские компании, такие как Asus, Lenovo и MSI.
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Дарья Осипова