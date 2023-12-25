Российские операторы связи расширят взаимодействие с Google по обмену трафиком

Фото: istockphoto/Alena Kravchenko
Операторы связи в России переходят на новый формат сотрудничества с Google по обмену трафиком. Теперь он будет происходить через прямое присоединение к сети американской компании.
Такой вариант позволит Google экономить на передаче контента, однако не снизит риск возникновения проблем с его загрузкой в будущем, передаёт «РБК». Российские операторы связи намерены расширить количество прямых стыков с Google и таким образом увеличить пропускную способность для трафика, который необходим для быстрой и бесперебойной загрузки контента от компании.
После начала специальной военной операции компания Google перестала поставлять новые серверы, а существующие постепенно выходят из строя, при этом трафик постоянно растет и требует расширения инфраструктуры. В письме Google, разосланном операторам связи, говорится о том, что с января 2024 года компания перестанет передавать трафик через серверы маршрутизации на точках обмена трафиком. Тогда совершенствование и увеличение количества прямых стыков останется единственным способом справиться с увеличением трафика.
Читайте также:
Суд назначил Google третий оборотный штраф за неудаление фейков об СВО
В России запретили регистрироваться на сайтах через Google и Apple ID
Google объявил о скором удалении некоторых аккаунтов россиян
После начала специальной военной операции компания Google перестала поставлять новые серверы, а существующие постепенно выходят из строя, при этом трафик постоянно растет и требует расширения инфраструктуры. В письме Google, разосланном операторам связи, говорится о том, что с января 2024 года компания перестанет передавать трафик через серверы маршрутизации на точках обмена трафиком. Тогда совершенствование и увеличение количества прямых стыков останется единственным способом справиться с увеличением трафика.
Читайте также:
В России запретили регистрироваться на сайтах через Google и Apple ID
Google объявил о скором удалении некоторых аккаунтов россиян
Александр Бойцов