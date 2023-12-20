Суд назначил Google третий оборотный штраф за неудаление фейков об СВО

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Таганский суд Москвы оштрафовал на 4,6 миллиарда рублей компанию Google за систематическое неудаление недостоверных сведений о спецоперации на Украине. Об этом сообщает ТАСС из заала суда.
Сообщается, что причиной для заведения протокола в отношении Google стали видеоролики на YouTube, в которых присутствует недостоверная информация о потерях ВС РФ в ходе специальной военной операции, жертвах среди мирного населения и планах по применению ядерного оружия. Данный штраф стал третьим, назначенным компании в России.
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Екатерина Коршунова