Российские суды больше не принимают письма с доменов Сербии и Украины

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Все суды в России, а также связанные с ними органы, перестали принимать электронные письма с ряда иностранных доменов. А именно: .com, .net, .rs и .ua.
Согласно сообщению российских судов, это связано с повышением мер безопасности и защиты информационной структуры. Отмечается, что письма о ложном минировании стали приходить заметно реже. Теперь все сообщения, направленные из США и стран ЕС с доменов com, .net, .rs, .ua, будут заблокированы сервером и не поступят адресатам. Для направления писем следует воспользоваться российским либо не зарегистрированным в ЕС и США доменом.
На этом фоне во всех судах отмечается снижение сообщений о «минировании», из-за которых в зданиях судов по всей стране, начиная с 2019 года, проводились постоянные эвакуации и тормозилась работа всех судебных органов.
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Александр Бойцов