В Подмосковье эвакуировали несколько школ после сообщения о минировании

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В Московской области эвакуировали несколько детских образовательных учреждений после сообщения о минировании, об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
По информации СМИ, об эвакуации четырёх школ, спорткомлекса и детских садов сообщили жители подмосковной Дубны. Всех детей экстренно вывели на улицу, на месте происшествия работают кинологи с собаками.
Предположительно, причиной эвакуации стал звонок о минировании.
Также сообщается, что в Дубне перекрыли мост через Волгу.
Иных подробностей случившегося не приводится.
Напомним, 1 января мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил о гуляющем по городу фейке. Якобы, все улицы были заминированы минами «Лепесток».
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Предположительно, причиной эвакуации стал звонок о минировании.
Иных подробностей случившегося не приводится.
Напомним, 1 января мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил о гуляющем по городу фейке. Якобы, все улицы были заминированы минами «Лепесток».
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Евгения Парфентьева