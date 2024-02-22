Российские военные получили партию модернизированных БМП-1АМ «Басурманин»

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В Вооружённые силы РФ осуществлена поставка партии обновлённых боевых машин пехоты БМП-1АМ «Басурманин». В результате модернизации бронетехника улучшила свои боевые возможности и стала значительно подвижнее.
После модернизации «Басурмане», как полагается, прошли ходовые испытания и боевую пристрелку. Экипажи каждой БМП произвели не менее 70 выстрелов из 30-миллиметровой пушки, используя разные режимы, и не менее 150 выстрелов из пулемёта.
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Александр Бойцов