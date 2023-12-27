В зоне спецоперации протестируют БМП на дистанционном управлении

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В зоне спецоперации хотят опробовать новейшую российскую боевую машину пехоты на дистанционном управлении. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.
«Сейчас машина проходит испытания, после их завершения, я думаю, она будет опробована в зоне спецоперации», — цитирует РИА Новости Чемезова.
По его словам, благодаря этой технике станет возможным избежать поражение экипажа на самых опасных направлениях СВО.
Роботизированная версия БМП-3, оснащенная боевым модулем «Синица», может действовать без экипажа. Управление происходит дистанционно. Новой моделью можно управлять с планшета.
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Элина Позднякова