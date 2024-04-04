Российские врачи раскрыли, как морковь приобрела оранжевый оттенок

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День моркови традиционно отмечается во всём мире 4 апреля. Расскажем, чем полезен этот овощ, и правда ли, что изначально он был фиолетовым.
Морковь входит в десятку экономически важных овощей. Она используется при приготовлении продуктов питания, начиная от первых блюд и заканчивая десертами. Также этот овощ имеет важное значение в медицине, поскольку богат витаминами, минералами и природными антиоксидантами, позволяющими поддерживать здоровье.
В моркови содержатся витамины Е, С, К, В3, В4, В5, а также каротин, кальций, натрий, фосфор, калий и магний, положительно влияющие на иммунитет, зрение и кожу, рассказали «Радио 1» в Химкинской областной больнице.
Интересный факт: морковь обрела привычный оранжевый цвет лишь в конце XVI века, благодаря голландским селекционерам. Изначально корнеплод имел фиолетовую окраску, иногда встречались сорта белого и жёлтого цветов. Считается, что оранжевый гибрид был выведен в дань уважения Оранской династии и борьбе за независимость Нидерландов.
В настоящее время цветовая палитра сортов моркови очень широка – от белого до практически чёрного. Цвет зависит от содержания природных антиоксидантов – флавоноидов. Привычная оранжевая морковь больше остальных сортов насыщена каротином.
Врачи советуют ежедневно съедать по одной морковке, чтобы улучшить зрение и состояние зубов. При этом важно вместе с ней потреблять небольшое количество жира, например, сметану, масло или сыр, чтобы каротин хорошо усвоился.
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В моркови содержатся витамины Е, С, К, В3, В4, В5, а также каротин, кальций, натрий, фосфор, калий и магний, положительно влияющие на иммунитет, зрение и кожу, рассказали «Радио 1» в Химкинской областной больнице.
В настоящее время цветовая палитра сортов моркови очень широка – от белого до практически чёрного. Цвет зависит от содержания природных антиоксидантов – флавоноидов. Привычная оранжевая морковь больше остальных сортов насыщена каротином.
Врачи советуют ежедневно съедать по одной морковке, чтобы улучшить зрение и состояние зубов. При этом важно вместе с ней потреблять небольшое количество жира, например, сметану, масло или сыр, чтобы каротин хорошо усвоился.
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Анастасия Чинкова