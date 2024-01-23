Онколог Черемушкин: Овощи и фрукты могут снизить риск рака

Число операций, выполненных в Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больнице (МОДКТОБ) в рамках программы оказания высокотехнологичной медицинской помощи, с начала года составило 798, что почти в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.