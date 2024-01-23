Онколог Черемушкин: Овощи и фрукты могут снизить риск рака

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Врач-онколог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин заявил, что употребление овощей и фруктов, а также зелени способствует профилактике рака.
Также, по его словам, для поддержания здоровья следует отказаться или свести к минимуму потребление продуктов с химическими добавками.
Ранее диетолог Елена Соломатина не рекомендовала быстро сбрасывать лишние килограммы, поскольку быстрое похудение приведёт к такому же быстрому набору веса снова.
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«Для здоровья надо употреблять больше свежих овощей и фруктов, зелень, отказаться от вредных привычек. Не раз отмечалось, что отказ от мяса может негативно сказаться на здоровье человека. Стоит убрать из рациона продукты с большим количеством консервантов и химических веществ, сократить потребление копченых деликатесов. Они вызывают либо аллергическую реакцию, либо воспалительные изменения, которые ухудшают иммунный контроль, а риски возникновения рака увеличиваются», — пояснил в беседе с NEWS.ru Черемушкин.
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Мелисса Тимофеева