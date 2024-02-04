Российский космонавт Кононенко установил новый рекорд по пребыванию в космосе

Фото: РИА Новости/Сергей Савостьянов
Российский космонавт Олег Кононенко установил новый рекорд по суммарной продолжительности пребывания человека в космосе. Он оставил позади своего соотечественника Геннадия Падалку, который провёл на околоземной орбите более 878 суток.
В официальном телеграм-канале госкорпорации «Роскосмос» появилось сообщение, что 4 февраля в 11 часов 30 минут и 8 секунд Кононенко станет человеком, который провёл в космосе больше всего времени. До него таким был Падалка, суммарная продолжительность пяти космических полётов которого составляет 878 суток, 11 часов, 29 минут, 28 секунд.
В настоящее время Кононенко осуществляет свой пятый полёт на Международной космической станции. Впервые он отправился туда в 2008 году. Все остальные действующие члены российского отряда космонавтов летали в космос не более трёх раз.
Кононенко прилетел на МКС 15 сентября 2023 года вместе с другим россиянином Николаем Чубом и американской астронавткой Лорал О'Хара. Экспедиция Кононенко и Чуба продлится ещё полгода, после чего они вернутся на Землю. Таким образом, российский космонавт по завершении очередной миссии проведёт на орбите в общей сложности 1 110 суток.
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В настоящее время Кононенко осуществляет свой пятый полёт на Международной космической станции. Впервые он отправился туда в 2008 году. Все остальные действующие члены российского отряда космонавтов летали в космос не более трёх раз.
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Александр Бойцов