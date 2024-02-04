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Российский космонавт Кононенко установил новый рекорд по пребыванию в космосе

04 февраля 2024, 12:03
Фото: РИА Новости/Сергей Савостьянов

Фото: РИА Новости/Сергей Савостьянов

Российский космонавт Олег Кононенко установил новый рекорд по суммарной продолжительности пребывания человека в космосе. Он оставил позади своего соотечественника Геннадия Падалку, который провёл на околоземной орбите более 878 суток.
В официальном телеграм-канале госкорпорации «Роскосмос» появилось сообщение, что 4 февраля в 11 часов 30 минут и 8 секунд Кононенко станет человеком, который провёл в космосе больше всего времени. До него таким был Падалка, суммарная продолжительность пяти космических полётов которого составляет 878 суток, 11 часов, 29 минут, 28 секунд.

В настоящее время Кононенко осуществляет свой пятый полёт на Международной космической станции. Впервые он отправился туда в 2008 году. Все остальные действующие члены российского отряда космонавтов летали в космос не более трёх раз.


Кононенко прилетел на МКС 15 сентября 2023 года вместе с другим россиянином Николаем Чубом и американской астронавткой Лорал О'Хара. Экспедиция Кононенко и Чуба продлится ещё полгода, после чего они вернутся на Землю. Таким образом, российский космонавт по завершении очередной миссии проведёт на орбите в общей сложности 1 110 суток.

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В Мариуполе восстановили почти все многоквартирные дома, сообщил Хуснуллин
04 февраля 2024, 12:31

Фото: РИА Новости/Александр Сухов

В Мариуполе в ДНР восстановили практически все многоквартирные дома. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе пленарного заседания тематического дня «Инфраструктура и среда для жизни» на выставке-форуме «Россия».
Он отметил, что в настоящее время развитие новых российских регионов является крупнейшим инфраструктурным проектом.

Мариуполь, который был подвержен сильным повреждениям, вернули к жизни, сообщил Хуснуллин. По его словам, на данный момент практически все многоквартирные дома города восстановлены.

Напомним, что в восстановлении зданий в Мариуполе принимали участие строители разных регионов России. Большой вклад в развитие города внесло Подмосковье, которое отреставрировало множество построек жилого фонда города.

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#днр
#дома
#ремонт
#россия
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Перепись населения раскрыла число вымерших языков в России
В России по переписи населения выявили шесть вымерших и заснувших языков
04 февраля 2024, 12:15

Фото: iStock/VeranoVerde

Перепись населения в России в 2021 году выявила шесть вымерших и заснувших языков в стране. Об этом сообщили специалисты Института языкознания РАН в аналитической записке «Список языков России в итогах Всероссийской переписи населения».
Итоги переписи показали, что в России сейчас насчитывается 155 живых языков. Однако несколько опрашиваемых заявили, что владеют одним пяти языков, которые лингвисты считают вымершими. К ним относятся алеутский, айнский, керекский, югский и сиреникский. Также респондентами был назван орочкий язык, который признан заснувшим.

Отмечается, что ни один из респондентов не владеет в полной мере заснувшими или исчезнувшими языками.

Уточним, что к исчезнувшим языкам относят те, на которых уже никто не говорит. А к заснувшим те, у которых есть носители, помнящие отдельные слова или песни, или те люди, которые частично выучили эти языки во взрослом возрасте.

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#россия
#язык
#перепись населения
#статистика
#ран
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У жителей Екатеринбурга изъяли паспорта из-за несуществующего города Свердловск
РБК: переименование города – не основание для изъятия паспорта
04 февраля 2024, 11:30

Фото: iStock/yanik88

У жителей Екатеринбурга изъяли загранпаспорта из-за несовпадения города рождения с данными в обычном паспорте, где указан город Свердловск. Об этом сообщает РБК.
Отмечается, что ряд жителей города столкнулся с изъятием документов при попытке выезда за границу. Погранслужба заявила, что указанного в паспортах города рождения Свердловска не существует. При этом в загранпаспортах россиян прописан уже Екатеринбург.

Управляющий партнёр юридической компании «Справедливые решения» Михаил Репринцев в беседе с РБК подчеркнул, что переименование города не является основанием для изъятия документов. Он добавил, что сложившаяся ситуация связана с излишним формализмом конкретных сотрудников Погранслужбы.

При этом доцент департамента международного и публичного права Финансового университета при правительстве России Игорь Семеновский порекомендовал жителям переименованных городов заранее проверить совпадение сведений в разных документов, чтобы не столкнуться с проблемами.

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#паспорт
#граница
#россия
#екатеринбург
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Ивлеева подала в суд на производителя своих энергетиков Easy Peasy
04 февраля 2024, 10:52

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Блогер Анастасия Ивлеева подала в суд на производителя своих энергетических напитков Easy Peasy. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что жалоба в адрес завода в Смоленске, где разливают напитки, поступила от компании телеведущей «Коленки пчелы». С предприятия требуют 4,6 миллиона рублей. Ответчиком в деле выступает предприятие ООО «Сила воина Евразия» в Вязьме, где изготавливаются Easy Peasy.

В настоящее время конкретные исковые требования не раскрываются. Однако предполагается, что это может быть связано с приостановкой производства напитков на фоне скандальной «голой» вечеринки Ивлеевой.

Действительно, энергетики Easy Peasy сразу после мероприятия начали пропадать с прилавков магазинов, в интернет-магазинах их количество минимально.

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#суд
#напитки
#производители
#блогер
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Новые российские ракеты «Изделие-305» показывают высокую точность в зоне СВО
04 февраля 2024, 09:04

Фото: istockphoto/bpawesome

Новые российские авиационные ракеты «Изделие-305» демонстрируют хорошую точность в зоне проведения специальной военной операции. Об этом рассказали представители компании-разработчика, холдинга «Высокоточные комплексы».
В разговоре с РИА Новости, инженеры-конструкторы сообщили, что заказчиков вполне устраивают и дальность, и точность, и надёжность ракетного комплекса. Отмечается также, что сама ракета чрезвычайно проста в эксплуатации. Всё, что требуется, — это на конечном участке траектории направить снаряд на нужную цель. Важно то, что точность не зависит от дальности применения, подчеркнули разработчики.

Мощности боевой части ракеты достаточно для того, чтобы поражать бронетехнику противника, огневые точки, здания, комплексы ПВО, артиллерийские системы. В холдинге отметили, что постоянно идёт процесс совершенствования боеприпаса, чтобы расширить его возможности или создать дополнительные опции.

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#ракета
#ракеты
#пво
#сво
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CNN: Байден одержит победу на первичных выборах в Южной Каролине
04 февраля 2024, 06:43

Фото: сайт Кремля

Джо Байден одержит победу в первичных выборах за кандидатов в президенты США от демократов, которые прошли 3 февраля в Южной Каролине, сообщает телеканал CNN.
«Южная Каролина, штат, который четыре года назад поддержал кандидатуру Джо Байдена от Демократической партии, в субботу принесет президенту его первую официальную победу на предварительных выборах кампании 2024 года. Аналитики утверждают, что Байден обойдет «двух своих ближайших конкурентов», - заявил источник.
Такой же прогноз высказало агентство Associated Press. За голоса делегатов от Южной Каролины также соревнуются член палаты представителей Конгресса США Дин Филлипс и основательница Project Angel Food Марианна Уильямсон. Тройку лидеров замыкает нынешний американский президент Байден.

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#прогноз
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#джо байден
#экспорт
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Кинолог рассказал, от чего зависит поведение собаки
Кинолог: характер собаки не зависит от ее размера, дрессировка нужна всем
04 февраля 2024, 06:36

Фото: iStock/Ирина_Мещеряков

Воспитание собаки зависит от ее тренировки и породы, а не от ее размера, поэтому не следует полагаться на предположение, что маленькие собаки не требуют дрессировки и будут автоматически спокойными и послушными, заявил президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев в интервью РИА Новости.
«У многих людей существует неправильное представление о собаках: что маленькие — значит безопасные и дружелюбные, а крупные — агрессивные и опасные. Это заблуждение, которое играет злую шутку с владельцами», — пояснил Голубев.
Он подчеркнул, что важно осознавать, что размер собаки не имеет значения в этом контексте. Независимо от того, является ли питомец маленьким чихуахуа или крупным сенбернаром, каждая собака требует должного воспитания и ухода.

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#собаки
#собака
#мужчина
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Поединок россиянина на турнире UFC остановлен через 11 секунд после начала
Бой Хизриева с Мурадовым на UFC Fight Night 235 признан несостоявшимся
04 февраля 2024, 06:20

Фото: istockphoto/RuslanShevchenko

Российский боец Алиасхаб Хизриев, будучи непобежденным, выходил на ринг турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 235 против Махмуда Мурадова из Узбекистана.
Поединок прервали всего через 11 секунд после старта из-за того, что пальцем российского бойца случайно попал в глаз соперника. Из-за полученной травмы Мурадов не смог продолжить поединок, и их столкновение было признано несостоявшимся.

Хизриев, проведя в смешанных единоборствах 14 поединков, сохраняет свой безупречный рекорд. Он выступает в полусредней весовой категории и является чемпионом России, мира и Москвы по универсальному бою, а также титульным обладателем в полусреднем весе в промоушене Fight Nights Global.

В главном поединке турнира встретятся бразилец Ренато Карнейро и американец Дрю Добер. Также на арене предстанут грузин Роман Долидзе и француз Нассурдин Имавов в главном бою вечера.

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#столкновение
#травмы
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Диетолог назвала полезные свойства зелени
Диетолог Арзуманян объяснила, полезна ли замороженная и сушеная зелень
04 февраля 2024, 05:57

Фото: istockphoto.com/alicjane

Врач-диетолог Маргарита Арзуманян в интервью радио Sputnik подчеркнула, что зелень богата витаминами и минералами, что делает ее рекомендуемым компонентом рациона в зимний период.
Она отметила, что в зелени содержится разнообразие биологически активных веществ, включая красящие пигменты и клетчатку, благоприятную для микробиоты кишечника.

По словам врача, необходимо включать различные виды зелени в рацион, так как каждый из них обладает уникальным составом. Например, шпинат богат кальцием, а пряная зелень способствует снижению потребления соли.

Маргарита Арзуманян также подчеркнула, что микрозелень содержит особенно много микроэлементов и антиоксидантов, рекомендуя включать ее в состав салатов. Она отметила, что свежая зелень наилучшим образом сохраняет свои полезные свойства, но даже в замороженном и сушеном виде она остается ценным элементом питания.

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