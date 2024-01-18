Путин назначил космонавта Крикалёва своим специальным представителем по космосу

Фото: РИА Новости/Сергей Савостьянов
Президент РФ Владимир Путин назначил космонавта Сергей Крикалёва специальным представителем главы государства по вопросам сотрудничества в области космоса. Соответствующий указ подписан сегодня, 18 января.
Как указано на официальном сайте правовой информации, законодательный акт вступает в силу с момента его подписания. Ранее эту должность занимал руководитель Роскосмоса Юрий Борисов.
Сергей Крикалёв был отобран для подготовки к космическим полётам в 1985 году, а свой первый вылет за пределы земной атмосферы он совершил в 1988 году в качестве бортинженера. Всего космонавт совершил шесть полётов на околоземную орбиту и находился в космосе в общей сложности на протяжении 803 суток.
Крикалёв восемь раз выходил в открытый космос и провёл там 41 час и 27 минут. В 1989 году космонавт стал Героем Советского Союза, а в 1992 году он был удостоен звания Героя России.
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Сергей Крикалёв был отобран для подготовки к космическим полётам в 1985 году, а свой первый вылет за пределы земной атмосферы он совершил в 1988 году в качестве бортинженера. Всего космонавт совершил шесть полётов на околоземную орбиту и находился в космосе в общей сложности на протяжении 803 суток.
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Александр Бойцов