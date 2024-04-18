Российским чиновникам ужесточили правила поездок за рубеж

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Российские власти приняли решение ужесточить правила выезда за границу для госслужащих, сообщает агентство Reuters, ссылаясь на свои источники.
Согласно информации от собеседников агентства, новые ограничения были введены в связи с опасениями ФСБ относительно возможных утечек государственной тайны и различаются в зависимости от ведомств, к которым принадлежат чиновники.
Один из источников Reuters подчеркивает, что различия в ограничениях зависят от уровня доступа к государственной тайне.
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