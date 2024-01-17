NYT: Чиновники в Давосе продвигают дипломатическое решение конфликта на Украине

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Европейские чиновники и бизнесмены в ходе заседания ВЭФ в Давосе настаивают на дипломатическом разрешении украинского конфликта. Об этом пишет The New York Times.
Кроме того, чиновники и представители бизнес-среды европейских стран продолжают заявлять о поддержке Киева, но вместе с этим активно продвигают идею дипломатического решения вооружённого конфликта.
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Диана Аванесян