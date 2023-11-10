Российским компаниям обещают бонусы за приём на работу инвалидов

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Минтруд России предлагает усилить стимулирование работодателей, которые нанимают инвалидов по квоте и берут на работу людей с ограниченными возможностями сверх лимита.
Об этом пишет «Интерфакс», ссылаясь на главу ведомства Антона Котякова.
Тем, кто трудоустроит инвалидов сверх квоты обещают большие бонусы. Котяков объяснил, что адаптация рабочего места для инвалидов требует от работодателей материальных вложений и в результате стимулирования компании будут более заинтересованы в привлечении инвалидов к работе.
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Он рассказал, что работают и над «предложениями по увеличению субсидирования со стороны государства для предприятий по заполнению квотируемых рабочих мест».
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Мария Фирсова