Российского рэпера оштрафовали за трек с Пашей Техником
Суд в Москве привлек рэпера Ивана Костина, известного как ICYBANDO, к административной ответственности за пропаганду наркотиков. Об этом сообщается в телерам-канале судов общей юрисдикции столицы.
Поводом для разбирательства стал совместный трек с Пашей Техником «На детоксе». Лингвистическая экспертиза изучила еще несколько композиций исполнителя — «No comments», «Крутка», «Сон» и «Icy Garik», а также три видеофайла. Специалисты пришли к выводу, что в этих материалах содержится положительная оценка наркотиков и аморального образа жизни.
Никулинский районный суд признал музыканта виновным и назначил ему штраф в размере 15 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что рэпер Oxxxymiron* отменил концерт в Копенгагене на фоне обвинений в педофилии.
*Признан иноагентом в РФ