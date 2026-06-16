Российского рэпера оштрафовали за трек с Пашей Техником

16 июня 2026, 17:11

Рэпера ICYBANDO оштрафовали в Москве за пропаганду наркотиков

Фото: iStock/Zolnierek

Суд в Москве привлек рэпера Ивана Костина, известного как ICYBANDO, к административной ответственности за пропаганду наркотиков. Об этом сообщается в телерам-канале судов общей юрисдикции столицы.





Поводом для разбирательства стал совместный трек с Пашей Техником «На детоксе». Лингвистическая экспертиза изучила еще несколько композиций исполнителя — «No comments», «Крутка», «Сон» и «Icy Garik», а также три видеофайла. Специалисты пришли к выводу, что в этих материалах содержится положительная оценка наркотиков и аморального образа жизни.



Никулинский районный суд признал музыканта виновным и назначил ему штраф в размере 15 тысяч рублей.



Ранее сообщалось, что рэпер Oxxxymiron* отменил концерт в Копенгагене на фоне обвинений в педофилии.

*Признан иноагентом в РФ