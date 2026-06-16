Рэпер Oxxxymiron* отменил концерт в Копенгагене на фоне обвинений в педофилии

16 июня 2026, 10:40

Мирон Федоров* (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Рэпер Oxxxymiron* (настоящее имя — Мирон Федоров*) в последний момент отменил выступление в Копенгагене. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».