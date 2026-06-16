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Рэпер Oxxxymiron* отменил концерт в Копенгагене на фоне обвинений в педофилии

Мирон Федоров* (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Рэпер Oxxxymiron* (настоящее имя — Мирон Федоров*) в последний момент отменил выступление в Копенгагене. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».



Концерт должен был пройти 15 июня на площадке Amager Bio. Однако часть зрителей узнала об отмене, только добравшись до места, — некоторым даже не прислали уведомление на почту. Около полусотни человек еще долго оставались у клуба в ожидании артиста.

Копенгаген стал уже пятым городом, выпавшим из европейского тура. Ранее Oxxxymiron* отменил концерт в Стокгольме, а выступление в Хельсинки переносится уже в третий раз.

В Европе тем временем продолжают добиваться полной отмены его концертов: активисты пишут обращения в клубы и устраивают пикеты из-за скандалов вокруг рэпера, связанных с несовершеннолетними поклонницами.

Лидия Пономарева

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