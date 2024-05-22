Россия передала Украине шесть детей при посредничестве Катара

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Россия передала Украине шесть детей, посредником выступил Катар. Семьи воссоединились с детьми в катарском посольстве в Москве. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно сообщению, украинской стороне передали шесть мальчиков в возрасте от 6 до 17 лет. Среди них также оказались два брата.
Семьи воссоединились при участии представителей уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Кроме того, на мероприятии присутствовал посол Катара Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани.
В феврале Львова-Белова сообщала, что 11 украинских детей воссоединились со своими семьями. По её словам, это самая большая группа детей, которая направляется к своим родным и близким, за всё время функционирования процесса по воссоединению семей. Мероприятие прошло в посольстве Катара.
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Семьи воссоединились при участии представителей уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Кроме того, на мероприятии присутствовал посол Катара Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани.
В феврале Львова-Белова сообщала, что 11 украинских детей воссоединились со своими семьями. По её словам, это самая большая группа детей, которая направляется к своим родным и близким, за всё время функционирования процесса по воссоединению семей. Мероприятие прошло в посольстве Катара.
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Элина Позднякова