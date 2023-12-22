В Красногорске наградили победителей премии «Экология – дело каждого»

Фото: пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области
Юных экологов в рамках премии «Экология – дело каждого» наградили в Доме Правительства. Об этом сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
Церемония награждения победителей и призеров III Международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого» прошла 22 декабря в Доме Правительства Московской области.
Победителями и призерами стали Андрей Филлимонов из Одинцова, Милана Тимошенко из деревни Чигасово, Егор Графов из Мытищ, Константин Веселов из Королева, Эмилия Гимаева из Химок и Родион Муцольгов из Реутова.
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«На конкурс поступило более 80 тысяч заявок, что в 14,5 раз больше, чем в первом сезоне премии. География проекта охватила 5 континентов.Мы рады, что юные экологи из нашего региона заняли первые и вторые места в различных номинациях, а также удостоились специальных призов. Популяризация экологи среди нашей молодежи, как науки о бережном отношении к природе, одна из наших первостепенных задач<…>», - отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
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Мира Полтева