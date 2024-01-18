Россия запретит Великобритании рыбачить в Баренцевом море

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Россия планирует запретить Великобритании вылов рыбы в водах Баренцева моря, расторгнув соглашение от 1956 года между странами, пишут «Известия».
По утверждению российского кабмина, это решение не повлечет за собой значительных внешнеполитических и экономических последствий. Ранее сообщалось, что Россия увеличила поставки рыбы в Европу, несмотря на ситуацию в Украине, привлекая внимание стран Евросоюза.
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