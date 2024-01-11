Спасатели рассказали подмосковным рыбакам о правилах безопасности при подлёдном лове

Работники Мособлпожспаса ежедневно патрулируют водоёмы региона для предотвращения несчастных случаев, а также рассказывают любителям зимней рыбалки о правилах, которые необходимо соблюдать, чтобы сделать это хобби максимально безопасным, сообщает пресс-служба ведомства.
«Для того, чтобы не провалиться под лёд, необходимо заранее выбрать маршрут, на котором не будет участков с вросшими предметами, растительностью или с трещинами. Нельзя также выходить на лёд рядом с устьем речных притоков, у мест выхода подземных или сточных вод, рядом с полыньями или плотинами», — говорится в сообщении.Важно также всегда надевать спасательный жилет и брать с собой «спасалки» — веревку с двумя заострёнными металлическими штырями на концах. Эту верёвку надо вешать на шею, чтобы провалившийся в воду рыбак успел воткнуть штыри в лёд и так закрепиться на поверхности.
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Лев Каштанов