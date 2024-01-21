Россиян предупредили о новой схеме хищений через Систему быстрых платежей

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Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк написала в своем телеграм-канале, что появилась новая схема мошенничества, которая осуществляется через Систему быстрых платежей.
Если покупатель согласен сделать покупку, тогда ему приходит ссылка, которая ведет на страницу с формой оплаты по QR-коду. Как только жертва мошенника подтверждает платеж, деньги уходят на счет злоумышленника. Официальный представитель МВД РФ отметила, что связываться со службами поддержки интернет-магазинов необходимо исключительно на официальных сайтах или в официальных приложениях, такие действия помогут обезопасить себя.
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