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Россиян предупредили о новом способе мошенничества с кражей мобильных номеров

14 марта 2024, 13:33
Фото: istockphoto/JuYochi

Фото: istockphoto/JuYochi

Мошенники изобретают всё новые способы изъятия денег у россиян. Теперь они зачастую пытаются украсть номер мобильного телефона, чтобы затем с его помощью войти в онлайн-банк.

О новом способе мошеннических действий изданию «Лента.ру» рассказали специалисты компании F.A.C.C.T., которая занимается разработкой технологий для борьбы с киберпреступлениями. Похищение номеров злоумышленники осуществляют с помощью восстановления или подмены eSIM — встроенной цифровой карты, которая во многих смартфонах выполняет функции обычной физической SIM-карты.

Для перехвата данных жертвы мошенникам нужно устройство, поддерживающее подключение eSIM, а также скомпрометированная учётная запись пользователя, например, в популярном государственном сервисе или личном кабинете оператора связи. Аферисты таким образом переносят телефон с «симки» жертвы на свой собственный смартфон. Эксперты говорят, что за границей такая мошенническая схема используется уже год.

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В Подольске стартует масштабная программа по обновлению систем электроснабжения
14 марта 2024, 14:40

Фото: iStock/Aryut

Строительство и ремонт нескольких десятков километров линий электропередачи, а также реконструкцию и создание ряда новых трансформаторных и распределительных подстанций проведут на территории городского округа Подольск в 2024-25 гг. Вопросы ЖКХ обсудил с представителями администрации округа и местными жителями губернатор Московской области Андрей Воробьёв в ходе выездной администрации, которая состоялась в климовском спортивном центре «Юность», сообщает пресс-служба правительства региона.
«Я хотел бы поблагодарить всех, кто работает в рамках выездной администрации. И, конечно, очень рад видеть наших жителей. Мы встречались здесь в сложное время, когда произошла авария на котельной. И я обещал, что до восстановления тепла, домов мы будем регулярно это делать. Хотелось бы поблагодарить вас за понимание», — сказал Воробьёв.
По программе повышения надёжности электроснабжения в ближайшие два года в Подольске отремонтируют восемь трансформаторных подстанций и 7,9 км ЛЭП. Кроме того, по инвестиционной программе компании «Мособлэнерго» будет построено свыше 56 километров линий электропередачи и отремонтировано ещё около 30 километров. Компания также планирует построить десять трансформаторных подстанций и обновить оборудование на девяти уже имеющихся.

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#подольск
#андрей воробьёв
#электричество
#лэп
#мособлэнерго
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Times: Великобритания будет платить беженцам за добровольный переезд в Руанду
14 марта 2024, 14:30

Фото: istockphoto/Naeblys

Правительство Великобритании предложило новую схему для просителей убежища, чьи заявки были отклонены.
Вместо депортации на родину, они могут выбрать добровольный переезд в Руанду и получить выплаты в размере до £3 тыс. ($3,8 тыс.) от британского правительства. Эту информацию опубликовала газета The Times, ссылаясь на представителя Министерства внутренних дел Великобритании.

Согласно представленной схеме, просителям убежища предлагается не возвращаться в свою страну происхождения, а выбрать переезд в Руанду. Министерство считает, что такой подход может заинтересовать граждан из стран, охваченных военными конфликтами или находящихся под авторитарным правлением.

По данным The Times, возможностью воспользоваться этим предложением могут воспользоваться десятки тысяч человек. В 2023 году более 30 тыс. прошений на получение убежища были отклонены, и часть из них могла бы выбрать эту альтернативу.

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#человек
#евросоюз
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Строительство домов для переселенцев из аварийного жилья в Климовске начнётся летом
14 марта 2024, 14:22

Фото: iStock/ilkercelik

Возведение нового жилья для людей из 30 аварийных домов, расположенных на улице Южный посёлок в подольском микрорайоне Климовск, планируется начать летом текущего года. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв в ходе выездной администрации, которая состоялась в климовском спортивном центре «Юность», сообщает пресс-служба правительства региона.
«Моя задача – вместе с вами летом приехать и торжественно начать стройку первого дома. В зависимости от квартирографии их будет два или три. Туда переедут жители 30 домов», — сказал жителям глава региона.
В настоящее время уже выбраны площадки для возведения новых домов. Строительство должно быть завершено до конца 2025 года, а в начале 2026 туда смогут переехать жильцы всех 466 квартир — 852 человека.

Отмечается также, что жильцы из ветхого жилого фонда смогут не дожидаться возведения новостройки, а получить жилищный сертификат и купить на него квартиру в любом районе Подмосковья. Эта опция станет доступна после того, как дома под снос включат в госпрограмму. Это произойдёт до конца месяца.

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#аварийное жильё
#ветхое жильё
#климовск
#андрей воробьёв
#строительный мусор
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В Подольске обновят около 150 подвальных помещений
14 марта 2024, 13:56

Фото: iStock/Sergej Pushkin

Восстановление подвалов ведётся в подольском микрорайоне Климовск после крупной коммунальной аварии в январе этого года, всего планируется обновить 147 объектов. Темпы и объёмы работ обсудил с представителями администрации округа и местными жителями губернатор Московской области Андрей Воробьёв в ходе выездной администрации, которая состоялась в климовском спортивном центре «Юность», сообщает пресс-служба правительства региона.
«Ремонтные работы в подвалах стартовали в феврале по поручению главы региона. В сего будет отремонтировано 147 подвалов. Завершить работы должны в начале лета», — отмечается в сообщении.
Объекты расчищают от мусора, проводят выемку грунта, стяжку пола, штукатурят стены, восстанавливают освещение и гидроизоляцию.

О работах рассказала жительница пострадавшего из-за аварии дома №4 по Заводкой улице Оксана Байрам.

«Сейчас у нас идёт оштукатуривание. Дальше должны проводить прокладку лежаков, менять коммуникации», — сообщила Байрам.
До начала нового отопительного сезона в 144 домах округа Подольск отремонтируют внутренние инженерные системы, а в 165 домах установят индивидуальные тепловые пункты.

Кроме того, в апреле начнётся ремонт кровель и фасадов многоквартирных домов. В Климовске в эту программу попали 80 объектов, 75 из которых включили туда после аварии. А в ноябре стартует ремонт входных групп и подъездов в ещё 137 домах. Отмечается также, что ещё 77 многоквартирных домов отремонтируют в будущем году.

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#андрей воробьёв
#подольск
#климовск
#жкх
#ремонт
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Воробьёв: На модернизацию теплоснабжения округа Подольск направят около 3,5 млрд рублей
14 марта 2024, 13:41

Фото: пресс-служба правительства МО/Антон Чернов

Около трёх с половиной миллиардов рублей выделят на повышение надёжности теплоснабжения городского округа Подольск. Вопросы ЖКХ обсудил в ходе выездной администрации в подольском микрорайоне Климовск губернатор Московской области Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба правительства региона.
«Мы здесь для того, чтобы еще раз рассказать, какие силы и средства будут направлены на дальнейшее благоустройство, капитальный ремонт многоквартирных домов, подвалов, входных групп. (…) В частности, на модернизацию систем теплоснабжения будет направлено порядка 3,5 млрд рублей», — отметил глава региона.
В округе планируется отремонтировать котельную Климовского патронного завода, которая теперь передана муниципалитету. Зимой из-за аварии на этой котельной люди надолго остались без отопления и горячей воды. Ремонтные работы будут проводиться с 2024-26 гг. В текущем году на объекте заменят один котёл, обновят котельное оборудование и запорную арматуру.

Кроме того, будут модернизированы две котельные, расположенные на улице Ульяновых и улице Победы.

Обновления коснутся и теплотрасс. Новая теплосеть будет проложена от котельной в Сыровском переулке до котельной в Художественном проезде. Ещё шесть участков теплосети капитально отремонтируют.

«Раньше из-за одного прорыва без тепла мог остаться весь Подольск. Задвижки, которые мы предусматриваем, позволят закольцевать микрорайоны, чтобы весь город не зависел от одной-двух труб», — пояснил Андрей Воробьёв.
Окончательный список мероприятий по капитальному ремонту теплосети будет утверждён после гидравлических испытаний, которые проведут по окончании отопительного сезона.

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#жкх
#теплоснабжение
#андрей воробьёв
#климовск
#подольск
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В Мытищах прошла акция «Маленький пассажир – большая ответственность!»
14 марта 2024, 13:10

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Автолюбители Мытищ приняли участие в акции Госавтоинспекции. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Мытищи.
В рамках акции сотрудники ведомства провели ряд мероприятий, которые были направлены на предупреждение дорожно-транспортной аварийности с участием несовершеннолетних.

«Перед запуском комплекса мероприятий на информационных площадках подмосковной Госавтоинспекцией был запущен соцопрос с целью определения уровня знаний и ответственности автолюбителей по вопросам использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке несовершеннолетних пассажиров», — поделились в пресс-службе округа.

Кроме этого, был проведен интерактивный опрос мнений по внесенному в Госдуму законопроекту об эвакуации машин за перевозку детей без автокресел.

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#сотрудники
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В Подмосковье перед выборами проверили систему видеосвязи
14 марта 2024, 12:55

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Проверку каналов связи между Избирательным комитетом Московской области, участковыми избирательными комиссиями и Центром общественного наблюдения провели в Подмосковье в преддверии выборов президента Российской Федерации, сообщает пресс-служба Мособлизбиркома.
«Тестирование каналов связи прошло в штатном режиме. Проверка показала, что избирательная система Московской области готова к работе в дни голосования», — говорится в сообщении.
Видеосвязь является одним из значимых элементов обеспечения легитимности голосования. За видеотрансляцией, которая передаётся на мониторы в Центре общественного наблюдения в Одинцове, будут следить наблюдатели, а также аккредитованные представители средств массовой информации.

Выборы президента России будут проводиться в течение трёх дней: 15, 16 и 17 марта.

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#выборы
#мособлизбирком
#голосование
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#московская область
#подмосковье
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В Ярославле загорелся многоквартирный дом
В центре Ярославля загорелся многоквартирный дом
14 марта 2024, 12:50

Фото: iStock/Distortion Media

Жильцов многоквартирного пятиэтажного дома в центре Ярославля, в котором также находится прокуратура, эвакуируют из-за пожара на крыше. Об этом 14 марта сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ярославской области.
По информации главка, в 11.27 мск поступило сообщение о возгорании кровли в жилом доме, площадь пожара составляет 400 квадратных метров на проспекте Ленина.

На тушение пожара привлечены 60 человек личного состава и 17 единиц техники.


«Идет процесс эвакуации жильцов», — подчеркнул представитель ведомства.
Дом имеет пять этажей. На первом этаже расположены коммерческие организации. Кроме того, в здании размещается прокуратура Ленинского района Ярославля.

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#подмосковье
#пожар
#дом
#прокуратура
#человек
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В Шатуре благоустроят площадь спортивно-культурного центра «Рошаль»
14 марта 2024, 12:44

Фото: пресс-служба министерства благоустройства Московской области

Площадь у спортивно-культурного центра «Рошаль» благоустроят в этом году. Об этом сообщила пресс-служба министерства благоустройства Московской области.
Сквер будет обустроен в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

«В этом году мы планируем провести работы по благоустройству 95 объектов. Среди них: 14 парков, 12 лесопарков, 23 пешеходных зон, площадей и веломаршрутов, 6 набережных, 16 скверов, 8 детских скверов и 11 активных зон в парках. Также на территории Московской области появятся 5 новых стел» — поделился министр благоустройства Михаил Хайкин.

Стоит отметить, что также будут модернизованы пешеходные дорожки, освещение, клумбы и появятся велопарковки, а также новое ограждение. Завершат работы в сентябре 2024 года.

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#подмосковье
#михаил хайкин
#благоустройство
#освещение
#шатура
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