Россиян предупредили о новом способе мошенничества с кражей мобильных номеров

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Мошенники изобретают всё новые способы изъятия денег у россиян. Теперь они зачастую пытаются украсть номер мобильного телефона, чтобы затем с его помощью войти в онлайн-банк.
Для перехвата данных жертвы мошенникам нужно устройство, поддерживающее подключение eSIM, а также скомпрометированная учётная запись пользователя, например, в популярном государственном сервисе или личном кабинете оператора связи. Аферисты таким образом переносят телефон с «симки» жертвы на свой собственный смартфон. Эксперты говорят, что за границей такая мошенническая схема используется уже год.
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