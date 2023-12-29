В Саратове мошенник обманул свыше 100 человек

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В Саратове полиция предъявила мужчине обвинение в серии мошенничеств, в ходе которых были обмануты сто жителей Саратовской области. Деятельность предпринимателя была связана с организацией туристических поездок и продажей билетов на различные концерты. Об этом сообщает МВД по региону в Телеграм-канале.
«От действий 42-летнего обвиняемого в мошенничестве пострадало 103 жителя Саратова и области. Следователями следственной части следственного управления УМВД России по Саратову установлена причастность обвиняемого к совершению 83 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 1, 2, 3 ст. 159 («Мошенничество») УК РФ. В настоящее время расследование завершено, уголовное дело в отношении злоумышленника направлено на утверждение обвинительного заключения в прокуратуру», — говорится в публикации.
Уголовный кодекс предусматривает по этой статье наказание вплоть до шести лет лишения свободы.
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