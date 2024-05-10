Россиян предупредили о новом виде мошенничества в Telegram

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В Telegram появился новый вид мошенничества. Об этом сообщили РИА Новости в Роскачестве.
Отмечается, что злоумышленники выдают себя за представителей технической поддержки и связываются с потенциальной жертвой якобы для отмены удаления ее аккаунта. При этом для прикрытия они задействуют инвесторские каналы.
По информации Роскачества, аферисты пишут, что получили заявку на удаление аккаунта пользователя и предлагают отменить процедуру. Для этого жертву просят перейти на фишинговый сайт, который напоминает Telegram, ввести номер телефона и код безопасности. Таким способом мошенники получают доступ к аккаунту, перепискам и управлению каналами.
Эксперты предупредили, что в Telegram нет сбора заявок на удаление. Пользователям советуют остерегаться «специалистов» в сфере инвестиций, криптовалют и выгодных вложений.
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По информации Роскачества, аферисты пишут, что получили заявку на удаление аккаунта пользователя и предлагают отменить процедуру. Для этого жертву просят перейти на фишинговый сайт, который напоминает Telegram, ввести номер телефона и код безопасности. Таким способом мошенники получают доступ к аккаунту, перепискам и управлению каналами.
Эксперты предупредили, что в Telegram нет сбора заявок на удаление. Пользователям советуют остерегаться «специалистов» в сфере инвестиций, криптовалют и выгодных вложений.
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Екатерина Коршунова