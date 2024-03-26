ТАСС: Депутат Горелкин дал Павлу Дурову совет по поводу Telegram и террористов

Разработчикам Telegram на фоне роста «интереса преступников» к мессенджеру нужно ввести такие инструменты, которые позволяли бы фильтровать сообщения пользователей. Так считает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, единоросс Антон Горелкин.