ТАСС: Депутат Горелкин дал Павлу Дурову совет по поводу Telegram и террористов

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Разработчикам Telegram на фоне роста «интереса преступников» к мессенджеру нужно ввести такие инструменты, которые позволяли бы фильтровать сообщения пользователей. Так считает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, единоросс Антон Горелкин.
«Если у Павла Дурова действительно есть какие-то инновации, позволяющие эффективно бороться с использованием Telegram террористами, самое время их продемонстрировать. Как минимум, запретить прием от незнакомых контактов сообщений, содержащих определенный набор стоп-слов», — сказал парламентарий (цитата по ТАСС).При этом Горелкин выразил сожаление тем фактом, что создатель мессенджера отказался решать проблему борьбы с террористами с помощью введения механизма цензуры. Депутат считает, что слабым местом Telegram до сих пор остаётся именно контроль за соблюдением его правил, которые формально запрещают использовать мессенджер как цифровую платформу для того, чтобы причинять вред другим пользователям.
Украинские спецслужбы вовлекают россиян в разведку через Telegram-каналы. Об этом заявила официальный представитель МВД России, генерал-майор Ирина Волк. По её словам, для вербовки россиян в разведывательную деятельность спецслужбы Украины используют так называемую методику «геймификации». С её помощью гражданам России через игровые задания ставятся задачи по сбору информации об оборонном потенциале РФ.
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Артем Путинцев