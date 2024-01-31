Россиян предупредили об опасности ежедневного употребления колбасы и сосисок

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Она пояснила, что сбалансированное питание и приверженность здоровому образу жизни является залогом здоровья сердца и сосудов на долгие годы. Врач заявила, что колбасы, сосиски и разнообразные копчености содержат много соли, насыщенных жиров, усилителей вкуса и красителей.
Ежедневное избыточное употребление соли негативное влияет на здоровье, увеличивая жесткость сосудистой стенки и задерживая жидкость в организме.
Кардиолог напомнила россиянам, что суточная норма поваренной соли в день составляет пять граммов.
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