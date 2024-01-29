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Подмосковные врачи удалили ребенку крупную кисту из шеи

29 января 2024, 10:12
Фото: istockphoto / gorodenkoff

Фото: istockphoto / gorodenkoff

Видновские врачи удалили с шеи ребенка 5-сантиметровую кисту. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В больницу Видного поступила 9-летняя девочка с выявленной кистой шеи крупного размера 5 на 3 сантиметра.

«Операция достаточно сложная, так как необходимо полностью удалить кисту вместе с телом подъязычной кости и не повредить крупные сосуды и важные структуры и органы на шее. <…> Мы начали с УЗИ-навигации и фистулографии — контрастирования кисты и протоков. А дальше — кропотливое выделение кисты из рубцово-измененных окружающих тканей, поскольку она неоднократно воспалялась. Оперативное вмешательство длилось полтора часа», — поделилась детский хирург Виктория Жиронкина.


Стоит отметить, что в настоящее время девочка переведена на амбулаторное лечение.

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#видное
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Врач назвала самую вредную позу для сна
Терапевт Аксенова рассказала о вреде сна на животе
29 января 2024, 11:40

Фото: iStock/LENblR

Сон в позе на животе может принести значительный вред для организма человека. Об этом рассказала врач-терапевт Галина Аксенова.
«Во-первых, эта поза неестественна для человека, поскольку голова повернута вправо или влево, что вызывает проблемы с кровотоком — в частности, в сосудах, питающих головной мозг», - пояснила Аксенова в беседе с aif.ru.

Она уточнила, что сон на животе может привести к утренним отекам и повышению глазного давления, что приведет к перенапряжению глаз и головной боли.

Врач отметила, что головная боль может также возникнуть из-за отсутствия достаточного количества кислорода, так как во время сна на животе у человека перенапрягаются мышцы шеи и поясницы. Это, оп словам специалиста, приводит к накоплению молочной кислоты и возникновению боли, которая будет продолжаться до тех пор, пока человек спит на животе.

При этом в случае, если человек все-таки не может отказаться от сна на животе, терапевт посоветовала ложиться полубоком, например, приобняв подушку, а потом лечь на спину или на один из боков. Также при засыпании исключительно на животе стоит положить необъемную подушку между ног, либо возле рук, либо возле шеи. Аксенова уточнила, что такие меры немного улучшит положение во время сна.

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#сон
#врач
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#терапевт
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В Балашихе врачи смогли спасти женщину с гнойным воспалением мозга
29 января 2024, 10:31

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Балашихинские врачи спасли женщину, у которой отит вызвал гнойное воспаление мозга и паралич конечностей. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
28-летняя девушка поступила в больницу с жалобами на сильную боль и гнойные выделения из уха. В ходе осмотра врачи выявили у неё менингоэнцефалит – гнойное воспаление головного мозг, который вызвал паралич конечностей.

«В медицинской практике пациенты с ЛОР-заболеваниям, приводящим к дисфункции конечностей — редкий случай. В экстренном порядке пациентку экстренно госпитализировали в реанимацию, где ей выполнили операцию на среднем ухе и провели трепанацию черепа для дренирования гнойного процесса», — поделился завотделения оториноларингологии Балашинской больницы Алексей Агафонов.

Стоит отметить, что у девушки после операции полностью восстановились двигательные функции конечностей. В настоящий момент её переводят на амбулаторное лечение.

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#врачи
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#операции
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#балашиха
#подмосковье
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Врач Продеус рассказал о неочевидном способе улучшить иммунитет
Врач Продеус рассказал, что уход за полостью рта помогает иммунной системе
29 января 2024, 08:55

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

Иммунолог Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!», которая выходит на Первом канале, сообщил, что правильный уход за полостью рта помогает иммунитету.
По словам врача, правильная гигиена полости рта уменьшает число опасных бактерий, питающихся остатками пищи. Это облегчает работу иммунитету. Правильная чистка зубов подразумевает снятие налета ультразвуковой щеткой и использование ирригатора.

«Большинство микробов живет в налете и там размножается, а ирригатор убирает все крошки и остатки еды в карманах между зубами и карманах десен», —говорит Продеус.
Иммунолог советует два раза в день снимать налет с языка.

«Это не только здоровье зубов и отсутствие кариеса — это благополучная работа всей иммунной системы по защите организма, дыхательной системы и легких», — говорит Андрей Продеус.
Ранее врач-эндокринолог и диетолог Елена Островская предложила использовать лампы дневного света для уменьшения желания поесть сладкого. В беседе с «Мослентой» она подчеркнула, что это может помочь избавиться от переедания в зимнее время года.

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Conversation: рак простаты низкого риска не требует лечения

Невролог Алмазов рассказал, как бороться с тревожностью
#врач
#иммунинитет
#новости
#здоровье
#зубы
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Невролог Алмазов рассказал, как бороться с тревожностью
29 января 2024, 06:11

Фото: iStock/PeopleImages

Тревожность является распространенным явлением в современном мире, которое может мешать нормальной жизни. Невролог Кирилл Алмазов рассказал изданию «Доктор Питер», что тревожность может быть вызвана различными причинами, такими как стресс, низкая самооценка, перфекционизм и неврологические или кардиологические заболевания.
«Если тревога не проходит и мешает сну, работе, отдыху и общению, то это повод обратиться к врачу», — подчеркнул специалист.

Тем не менее, Алмазов предложил несколько способов снижения уровня тревожности самостоятельно, включая здоровый образ жизни, достаточный сон, правильное питание, физическую активность, релаксацию и творчество.

В некоторых случаях может потребоваться медикаментозное лечение или психотерапия.

Ранее врач-невролог Гюзяль Табеева рассказала, что абсолютно все люди могут быть подвержены тревожности. Чтобы избавиться от тревожности, она рекомендовала наладить распорядок дня. Здоровый 7-8 часовой сон, полноценное питание, а также достаточное количество времени на отдых помогут справляться с внешними обстоятельствами и сохранять устойчивое психологическое состояние.

Кроме того, спорт и медитации послужат отличными помощниками в борьбе с тревожно-депрессивными ощущениями. Занятия в спортзале, пробежка или обычная прогулка окажут положительное воздействие на организм и помогут контролировать тревогу.

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#тревога
#врачи
#невролог
#советы
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Conversation: рак простаты низкого риска не требует лечения
28 января 2024, 17:35

Фото: istockphoto/peakSTOCK

Рак простаты низкого риска очень часто не нуждается в лечении.
Операция или лучевая терапия в этом случае способна принести больше вреда, чем пользы, сообщает The Conversation, оперируя медицинской статистикой в США.

При диагнозе рак простаты низкого риска лечение нередко приводит к недержанию мочи и эректильной дисфункции. Сегодня 40% пациентов в сравнении с 15% в 2010 году предпочитают активное наблюдение.

В него входит регулярные медосмотры и анализы, а лечение начинается только в случае развития болезни. Из исследований видно, что уровень выживаемости от выбора пациента — активное наблюдение или агрессивное лечение — не изменяется. Но перед тем, как принять решение, нужно проконсультироваться с врачом.

По статистике сам скрининг приводит к гипердиагностике. На наличие рака простаты может указать повышенный уровень простатспецифического антигена (ПСА) в крови. Также этот показатель повышается и по другим причинам, которые не связаны с раком. К примеру, из-за увеличения предстательной железы во время старения. Из-за ошибочного медзаключения пациенты вынуждены проходить лечение, которое им не нужною.

Ранее врачи в США призвали переименовать рак простаты, так как услышав слово «рак», пациенты начинают радикально лечится даже там, где это противопоказано. Об этом сообщает Wall Street Journal. Как заявляют эксперты, рак предстательной железы низкой степени злокачественности, который медленно растет или не растет вообще, не должен называться раком или карциномой.

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Врач Островская: Лампы дневного света помогут не переедать зимой

Кардиолог Закиев перечислил страшные последствия неправильного приёма аспирина
#рак
#здоровье
#новости
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Врач Островская: Лампы дневного света помогут не переедать зимой
28 января 2024, 06:26

Фото: iStock/TG23

Врач-эндокринолог и диетолог Елена Островская предлагает использовать лампы дневного света для уменьшения желания поесть сладкого. В беседе с «Мослентой» она подчеркнула, что это может помочь избавиться от переедания в зимнее время года.
По её мнению, если включать лампы дневного света во время завтрака, это поможет усилить работу надпочечников и снизить желание переедать.

«Чтобы меньше хотелось есть сладкое и жирное, есть отличный лайфхак. Поскольку такая тяга во многом зависит от недостатка солнца, можно купить лампы дневного света и включать их во время завтрака», — пояснила Островская.

Этот простой совет может быть полезен для тех, кто хочет сохранить форму и здоровье зимой. Ведь как показывают исследования, переедание в зимние праздники и сразу после них может негативно сказаться на здоровье.

Ранее нутрициолог и автор-программы по похудению «Легко с Жанной» Жанна Коробейникова рассказала «Радио 1», как Как восстановить режим и вернуться к правильному питанию после длительных праздников.

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#еда
#зима
#советы
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Кардиолог Закиев перечислил страшные последствия неправильного приёма аспирина
Кардиолог Закиев: неправильный приём аспирина может привести к инсульту
27 января 2024, 20:52

Фото: iStock/fizkes

Врач-кардиолог, преподаватель кафедры фармакологии и клинической фармакологии медицинского факультета РГСУ Вадим Закиев назвал последствия необоснованного приёма аспирина.
В беседе с «Газетой.Ru» он подчеркнул, что аспирин способен предотвратить повторные ишемические инфаркты и инсульты. Однако при неправильном приёме, наоборот, может вызвать инсульт с кровоизлиянием.

Закиев уточнил, что препарат назначается при инфаркте миокарда, ишемическом инсульте, ишемической болезни сердца, выраженном атеросклерозе и ряде других заболеваний. Если у пациента нет перечисленных болезней, ему лучше прописать статины для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Сатины, также как и аспирин, имеют ряд побочных эффектов, но они возникают реже. В ним относят изжогу, боли в желудке, язву и кровотечения.

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#врач
#инсульт
#здоровье
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Сомнолог предупредила о вреде будильников и назвала способы взбодриться без них
Сомнолог Царева: установка нескольких будильников грозит спутанностью сознания
26 января 2024, 22:36

Фото: istock / Elenathewise

При установке нескольких будильников для пробуждения последний час сна может некачественным. О вреде такого пробуждения рассказала врач-сомнолог, невролог, директор сомнологической службы Елена Царева.
Она отметила, что неспособность встать после первого звонка будильника является признаком нарушения качества или продолжительности сна. По словам эксперта, привычка ставить несколько сигналов увеличивает вероятность ощущения сонливости и спутанности сознания по утрам.

Царева пояснила, что обычно спутанность сознания критически не вредит здоровью и проходит спустя полчаса после пробуждения. Чтобы быстрее проснуться, сомнолог посоветовала выпить чашку кофе.

«Важно запомнить: то, что мешает сну, обычно помогает взбодриться. Это может быть еда, которая повышает температуру или давление, например, блюда со специями», — объяснила врач в беседе с «Вечерней Москвой».
Тем, кто тяжело просыпается по утрам, эксперт порекомендовала начать завтракать в одно и то же время. По словам Царевой, в таком случае организм привыкнет к графику и ощущение голода будет провоцировать пробуждение в одно и то же время. Помимо этого, Царева призвала с утра заниматься физкультурой, так как активность повышает пульс, артериальное давление и устраняет сонливость.

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Новую тяжёлую технику к концу года получат все подмосковные медучреждения
26 января 2024, 22:28

Фото: пресс-служба Минздрава МО

С начала года в медучреждениях Подмосковья заменили уже семь рентгеновских аппаратов. Цифровые аппараты вместо устаревших установили в трёх медицинских организациях Шатуры, Егорьевска и Воскресенска, сообщили в пресс-службе областного Минздрава.
«Мы проводим масштабную работу по замене устаревшей тяжёлой медтехники на современную. К концу года планируем заменить все аналоговые рентген-аппараты, флюорографы и маммографы. С начала 2024-го заменили уже семь аппаратов», – цитирует пресс-служба первого зампреда правительства Московской области Светлану Стригункову.
В Егорьевске аппарат установили в детской поликлинике. На нём планируют выполнять 24 исследования за смену. Также новые аппараты заработали в поликлинике для детей и взрослых №7 Воскресенской больницы и в хирургическом корпусе Шатурской больницы.

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