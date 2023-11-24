Россиян пригласили принять участие в семейном флешмобе «Поблагодари маму!»

С 22 по 26 ноября в России пройдёт семейный флешмоб «Поблагодари маму!», приуроченный к Дню матери. Об этом «Радио 1» сообщили в Международном общественном фонде содействия духовно-нравственному возрождению современного общества «Фонд апостола Андрея Первозванного».