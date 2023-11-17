Россиянам чаще стали предлагать вакансии с ежедневной оплатой

Фото: IStock/Vershinin
В России в ноябре выросло количество вакансий с ежедневной зарплатой в 5,2 раза. Об этом сообщили аналитики Авито Работы (данные исследования есть в распоряжении «Радио 1»).
Средние предлагаемые заработные платы среди таких вакансий также увеличились на 15% — с 3 103 рублей до 3 562 рублей в день. При пересчёте на месячную норму прирост составил с 68 274 рублей до 78 362 рублей.
Больше всего вакансий с ежедневной оплатой труда выросло в сфере такси — в 5,9 раза. В среднем водители получают 3 705 рублей в сутки. На втором месте по росту вакансий оказались курьеры — количество предложений выросло в 5,7 раз. В среднем курьеру предлагают 2 911 рублей в день. В 4,8 раза произошло увеличение числа вакансий в отрасли администрирования (3 850 рублей в день).
Больше всего среди таких вакансий зарплата выросла в сфере производства и сельского хозяйства, прирост составил 98%. Средняя сумма ежедневной оплаты труда изменилась с 2 194 рублей до 4 347 рублей. На 85% выросла оплата труда среди сотрудников сферы страхования. Если в 2022 году работодатели предлагали в день в среднем 2 830 рублей, то теперь сумма составляет 5 227 рублей. Похожая ситуация среди профессий домашнего персонала, в которой увеличение средних зарплат составило 44% — с 2 863 рублей до 3 876 рублей.
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Больше всего вакансий с ежедневной оплатой труда выросло в сфере такси — в 5,9 раза. В среднем водители получают 3 705 рублей в сутки. На втором месте по росту вакансий оказались курьеры — количество предложений выросло в 5,7 раз. В среднем курьеру предлагают 2 911 рублей в день. В 4,8 раза произошло увеличение числа вакансий в отрасли администрирования (3 850 рублей в день).
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Екатерина Шмакова