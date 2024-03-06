Как освежить интерьер в квартире весной — советы эксперта

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«Весна — время обновления, потому с приходом теплых дней непроизвольно хочется привнести в интерьер что-то новенькое. Необязательно затевать капитальный ремонт, достаточно нескольких деталей. Самое простое, что можно сделать — украсить дом яркими цветами и растениями. Живые цветы смогут освежить любой интерьер», — рассказал Васильев в интервью изданию «Известия».
Он уточнил, что для обновления интерьера подойдут мимозы, хризантемы, тюльпаны. Однако эксперт отметил, что цветы в горшках будут радовать намного дольше. Можно выбрать фиалки, фрезии, цикламены, гиацинты, розы, орхидеи или азалии.
При этом Васильев добавил, что можно сменить домашний текстиль. Заменить тяжелые зимние шторы на более легкие, прикупить новое постельное белье или полотенца. Ориентироваться стоит на белый, зеленый, желтый и их оттенки, светло-голубой и нежно-розовый цвета.
Также по весне хорошо сделать перестановку, выкинуть старую мебель, сделать генеральную уборку и избавиться от накопившегося хлама.
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