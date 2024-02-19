Опрос: Россияне считают животных более важными, чем интерьер

Фото: istockphoto.com/liveostockimages
«Рекомендую на этапе выбора консультироваться с продавцами, упоминая о наличии домашних питомцев. Это позволит в конечном счете создать интерьер на долгие годы», — прокомментировал в этой связи в беседе с «Вечерней Москвой» пресс-секретарь компании Кирилл Герасимов.
«В эти месяцы стоимость одного рабочего дня будет выше, чем в другие месяцы с большим количеством рабочих дней. Особенности выплаты аванса из-за праздников заключаются в том, что работодатели могут изменить график выплаты зарплаты из-за выходных дней, так как банковские переводы и другие операции будут занимать больше времени», — прокомментировала в беседе с RT Санина.
Также жителям Подмосковья напоминали, что при необходимости замены или ремонта почтовых ящиков в подъезде выполнять эти работы должна управляющая компания.
Читайте также:
Жителям Подмосковья рассказали, кто отвечает за ремонт почтовых ящиков
Россиянам рассказали, как продлить жизнь цветам
Россиянам раскрыли, почему нельзя хранить лекарства на кухне и в ванной