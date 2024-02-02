Россиянам назвали экологичные методы получения радости

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«Научитесь праздновать любые свои победы. Почаще говорите себе: «Да, я это сделал!». Даже самые маленькие достижения ежедневно заслуживают внимания. Начинайте двигаться к своей большой цели маленькими шагами. Тогда вместо уныния и прокрастинации вы начнёте испытывать маленькую радость продвижения на каждом шаге. То же самое сделайте с неприятными задачами», — пояснила в беседе с Газета.ру Маслакова.
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