Чаще отдыхать: психолог назвала способ влиться в рабочий режим

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Первая рабочая неделя после длительных новогодних праздников даётся легко не всем. Одни не могут восстановить режим сна, другие страдают от кучи рабочих задач. Клинический психолог Татьяна Ходаревская рассказала в эфире «Радио 1», как восстановить силы и работоспособность.
Чтобы рабочий день был не в тягость, специалист рекомендует спланировать его и разделить задачи по матрице Эйзенхауэра. Для этого нужно разбить большой квадрат на четыре маленьких, обозначив их следующими названиями: важные и срочные дела; важные, но несрочные дела; срочные, но неважные дела; несрочные и неважные дела.
Психолог подчеркнула, что врываться в рабочий режим быстро не нужно. Важно выделить себе побольше время на отдых и перерывы с коллегами.
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«Важно спланировать таким образом свою рабочую неделю, чтобы можно было разбить дела по этим квадратикам. Тогда мы не будем хвататься за всё подряд, и у нас хватит ресурса, чтобы справиться с базовыми, важными делами. В первом квадратике не должно быть больше двух дел, во втором – должна находиться основная масса наших дел, в третьем – текучка, которая нас может отвлекать, на такие дела нужно выделить отдельное время, в четвёртый квадратик нужно поместить дела, которые можно делегировать или выполнить не прямо сейчас», — сказала Ходаревская.
«Очень важно после расслабления устраивать как можно чаще перерывы, нужно чаще отдыхать. Так желательно провести первые несколько дней после праздников, чтобы переключиться. Также напомню, что эта неделя короткая и стоит уже планировать свои выходные, потому что там Старый Новый год», — отметила собеседница.После работы психолог рекомендовала выделять 15-30 минут на прогулку, чтобы дышать свежим воздухом и не врываться резко в домашние дела. Также рекомендуется побольше пить, чтобы справиться со стрессами, наладить питание и постепенно восстанавливать сон, ложась раньше спать каждый день.
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Екатерина Шмакова