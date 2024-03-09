Россиянам назвали предвестник внезапной остановки сердца

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Остановку сердца в большинстве случаев провоцирует тромб, закупоривший легочную артерию. Об этом в беседе с изданием «Российская газета» рассказала врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич.
После того, как появились первые признаки недомогания, у человека есть несколько часов до того, чтобы получить квалифицированную медицинскую помощь.
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