Малышева раскрыла, какой анализ крови может указать на инфаркт

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Врач Елена Малышева рассказала какой анализ крови может указывать на инфаркт миокарда. Этим она поделилась в эфире программы «Жить здорово!».
По словам медика, указать на риск инфаркта может белок тропонин. Если его в крови больше положенного, это может сигнализировать об инфаркте.
Малышева призвала сдавать кровь на тропонин прежде, чем появятся первые признаки инфаркта.
Ранее врач Романенко рассказала, что чаще всего при инфаркте боль локализуется за грудиной в левой половине грудной клетки. Она может распространяться в левую руку, под лопатку, в челюсть.
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«У сердца есть несколько оболочек. Само сердце — мышечный орган. Средний слой — сердечная мышца. И если тропонин повышается, он отражает процесс разрушения в этой мышце», — пояснил кардиолог Герман Гандельман.
Ранее врач Романенко рассказала, что чаще всего при инфаркте боль локализуется за грудиной в левой половине грудной клетки. Она может распространяться в левую руку, под лопатку, в челюсть.
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