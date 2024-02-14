Россиянам назвали преимущества китайских авто перед европейскими

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Автоэксперт Егор Васильев сообщил, что китайские автомобили начинают превосходить европейские по числу параметров, передает агентство «Прайм».
По мнению эксперта, автопроизводители КНР успешно перенимают не только европейские технологии, но и опыт выхода иных организаций на российский рынок. Васильев отметил, что китайские автомобили создаются с учетом особенностей эксплуатации в России.
Автоэксперт подчеркнул, что машины из КНР привлекают российских покупателей дизайном, разнообразием опций и уровнем сервисного обслуживания. Качественный сервис азиатские производители смогли внедрить быстро и практически без вложений, так как после ухода иностранных брендов вся дилерская инфраструктура перешла во владение китайских компаний.
Ранее сообщалось, что в Москве состоялась официальная презентация китайского премиального автомобильного бренда Hongqi. Компания занимается выпуском автомобилей премиум-класса, которые в скором времени будут представлены в российских автосалонах.
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Автоэксперт подчеркнул, что машины из КНР привлекают российских покупателей дизайном, разнообразием опций и уровнем сервисного обслуживания. Качественный сервис азиатские производители смогли внедрить быстро и практически без вложений, так как после ухода иностранных брендов вся дилерская инфраструктура перешла во владение китайских компаний.
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Екатерина Коршунова