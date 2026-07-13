Россиянам посоветовали не спешить с перерасчётом пенсии

13 июля 2026, 02:42

Доцент Иванова-Швец посоветовала россиянам не торопиться с перерасчетом пенсий

Фото: iStock/Inside Creative House

Пенсионерам с большим стажем, но скромными выплатами не стоит спешить с перерасчётом пенсии по формуле за 60 месяцев работы — без тщательной проверки это может уменьшить получаемую сумму. Об этом агентству «Прайм» рассказала доцент РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.





При назначении пенсии за период до 2002 года у гражданина РФ есть выбор: рассчитывать её по индивидуальному пенсионному коэффициенту (ИПК) или по заработку за 60 месяцев подряд. Многие, не вникая в детали, торопятся подать заявление на пересчёт в надежде на прибавку, а по факту оказывается, что пенсия будет меньше. Иванова-Швец подчеркнула, что надо обращать внимание на обстоятельства, которые способны повысить или понизить получаемую сумму.



Социальный фонд пересматривает размер выплат только при наличии оснований — например, если предоставлены дополнительные документы. Если новый расчёт выходит невыгодным, пенсия остаётся прежней. Иванова-Швец советует перед подачей заявления внимательно изучить свои бумаги и проконсультироваться по этому вопросу в отделении Социального фонда.