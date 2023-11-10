Россиянам рассказали о новой схеме мошенничества

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ВТБ зафиксировал новую схему мошенничества со звонками россиянам в приложениях площадок для объявлений, за счет связи через знакомый сервис аферистам удается вызвать доверие у жертвы и похитить ее средства. Об этом сообщили в пресс-службе банка.
Отмечается, что беседа злоумышленника с жертвой происходит по нескольким сценариям. Цель первого из них заключается в зарождении у собеседника сомнения относительно сохранности его средств, после чего мошенник организовывает их «спасение».
По информации регулятора, преступник предлагает продавцу из объявления перевести задаток или сразу же оплатить товар или услугу с помощью перевода на банковскую карту. Для этого он запрашивает ее реквизиты — номер карты. После чего злоумышленник устанавливает, какому банку принадлежит карта и вводит ее данные для получения доступа к онлайн-банку. Далее используется функция восстановления пароля для доступа к личному кабинету.
В этот момент жертве приходит код доступа, а в это время злоумышленник отвлекает продавца и просит его назвать код из сообщения, якобы для подтверждения перечисления денежных средств. Следующий этап заключается в подключении сообщника, который сообщает жертве о подозрительных операциях в личном банковском кабинете. После чего используются махинации для якобы спасения средств.
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По информации регулятора, преступник предлагает продавцу из объявления перевести задаток или сразу же оплатить товар или услугу с помощью перевода на банковскую карту. Для этого он запрашивает ее реквизиты — номер карты. После чего злоумышленник устанавливает, какому банку принадлежит карта и вводит ее данные для получения доступа к онлайн-банку. Далее используется функция восстановления пароля для доступа к личному кабинету.
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Екатерина Коршунова