Россиянам ужесточат правила выдачи больничных листов

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Минздрав России планирует с 1 сентября следующего года ввести новый порядок выдачи больничных листов, который затронет россиян, болеющих более четырех раз за полгода. Соответствующий проект приказа опубликован на портале нормативных правовых актов.
Нововведения гласят, что часто болеющим гражданам листок нетрудоспособности будут выдавать максимум на три календарных дня. Для его продления теперь будет необходимо положительное решение врачебной комиссии.
Уточняется, что исключением станут больничные, которые оформлены для ухода за родственниками, реабилитации или лечения серьезных заболеваний. В ведомстве пояснили, что новые правила позволят выявлять причины частых обращений за медицинской помощью и улучшить ее качество.
Согласно действующим нормам, медики могут самостоятельно выдавать больничные листы сроком до 15 дней, а фельдшеры и стоматологи — до 10 дней.
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Уточняется, что исключением станут больничные, которые оформлены для ухода за родственниками, реабилитации или лечения серьезных заболеваний. В ведомстве пояснили, что новые правила позволят выявлять причины частых обращений за медицинской помощью и улучшить ее качество.
Согласно действующим нормам, медики могут самостоятельно выдавать больничные листы сроком до 15 дней, а фельдшеры и стоматологи — до 10 дней.
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Екатерина Коршунова