Россиянам раскрыли, что делать при болезни во время отпуска

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Директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина заявила, что при заболевании во время положенного отпуска человек имеет право оформить больничный лист.
В таком случае, по её словам, дни отпуска либо перенесутся на другое время, либо продляться.
До этого сообщалось, что в Новокузнецке группа уводенных сотрудников получила больше денег, чем полагалось после вмешательства прокуратуры. Так, недобросовестный работодатель не соблюдал закон и в день увольнения сотрудникам не предоставил денежные выплаты.
Ранее исследование сервиса «Работа.ру» показало, что почти половина российских компаний просит сотрудников уходить в отпуск.
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«При нахождении в РФ больничный в отпуске открывается также, как и в другое время. В случае, когда болезнь застала вас за рубежом, вам нужно обратиться в местное медучреждение, чтобы подтвердить временную нетрудоспособность и собрать пакет необходимых документов. Потом их нужно будет предоставить в российском медучреждении. Также желательно оповестить работодателя о сложившейся ситуации и новых обстоятельствах», — отметила в беседе с RT Санина.
До этого сообщалось, что в Новокузнецке группа уводенных сотрудников получила больше денег, чем полагалось после вмешательства прокуратуры. Так, недобросовестный работодатель не соблюдал закон и в день увольнения сотрудникам не предоставил денежные выплаты.
«Прокурор внес директору предприятия представление с требованием устранить и не допускать впредь выявленные нарушения федерального законодательства», — приводит «Сiбдепо» сообщение прокуратуры Кузбасса.После этого бывшим работникам предоставили компенсацию суммой больше за несвоевременную выплату.
Ранее исследование сервиса «Работа.ру» показало, что почти половина российских компаний просит сотрудников уходить в отпуск.
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Мелисса Тимофеева