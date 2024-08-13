Россиянам раскрыли, что делать при болезни во время отпуска

График движения некоторых электричек МЦД-2, а также Рижского и Курского направлений будет меняться по выходным дням августа из-за работ на станции Царицыно, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.