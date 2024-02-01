Россияне назвали идеальный график работы

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Как передаёт RT, для россиян в работе также важны такие критерии, как баланс между работой и личной жизнью, местоположение и зарплата.
«По январским данным ВЦИОМ, за последние 11 лет мы лишь укрепились во мнении, что самые красивые девушки живут в России (81%). Солидарность в этом вопросе выражают и обладательницы самопровозглашенного титула (79% женщин), и их почитатели (84% мужчин), «богатые» и «бедные» (82% и 73% соответственно), городские и сельские жители (72-84% и 86% соответственно), а также стар и млад», – приводит АГН «Москва» текст исследования.
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