Россияне назвали лучшее время побыть наедине с собой

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Исследование «Любятово» показало, что 56% россиян считают завтрак идеальным временем побыть наедине с собой.
Как передаёт Газета.ру, 31% респондентов отметили, что завтраки мамы или бабушки в детстве были самыми вкусными, часть опрошенных отозвалась положительно даже о первых приёмах пищи в детском саду. Однако у некоторой части россиян завтраки из детства связаны с травмой, когда взрослые не выпускали из-за стола до тех пор, опока ребёнок не доест, или заставляли есть манную кашу.
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