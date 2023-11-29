«Отсутствие воспитания»: Экономист Ракша объяснил недоверие молодёжи к вкладам в банках

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Аспирант Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Марков не является официальным представителем провёл опрос, из результатов которого стало ясно, что большая часть российской молодёжи (58 процентов) не доверяют банковским вкладам и не считают, что таким образом можно накопить ощутимую сумму денег.
По мнению эксперта, проблема заключается вовсе не в нынешней банковской системе или экономической ситуации в стране. Молодое поколение (молодёжью в России считаются люди в возрасте до 35 лет) просто не приучено к правильному обращению с деньгами. Этими знаниями их не обеспечило то самое старшее поколение, родители.
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«Я когда-то, когда вёл программу на радио и упёрся однажды в тему – «Считают ли родители возможным сообщать о своих финансовых проблемах детям», и подавляющее большинство сказало, что нет. При этом, та же самая когорта 35+ бывает готова обсуждать ту же самую тему со своими родителями», - поделился Ракша.Однако, как отметил экономист, когда нынешнее молодое поколение всё же вырастает, и встречается лицом к лицу с управлением собственными финансами, то оказывается совершенно к этому не готовым. Финансовая грамотность появляется у людей примерно к среднему возрасту, путём проб и ошибок.
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«За финансовую грамотность отвечает Центральный банк, в котором создано специальное управление, и в министерстве финансов тоже есть специальная программа. Они устроили обучение финансовой грамотности в школе, только они не тому совершенно учат. Они учат тому, как инвестировать, тому, как играть на фондовом рынке, как не попасть в руки мошенников. А тому, как управлять семейными финансами не учит никто», - подчеркнул эксперт.
По словам Ракши, проблема недоверия российской молодёжи к банкам и их нежелание откладывать деньги кроется в банальном незнании того, как устроены финансы и как правильно ими распоряжаться.
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Евгения Парфентьева