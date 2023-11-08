Россияне поставили новый рекорд по объему кредитов

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Объем выданных кредитов в России для граждан и представителей бизнеса впервые превысил отметку в 100 триллионов рублей, пишут «Известия» со ссылкой на статистику Центробанка.
«Согласно статистике Центробанка, в сентябре текущего года объем выданных кредитов достиг рекордной отметки в 101,2 трлн рублей. Физическим лицам было предоставлено 30,7 трлн рублей, и большая часть этих займов была связана с ипотечным кредитованием», - говорится в отчете ЦБ.Следует отметить, что на фоне восстановления потребительского спроса, наблюдается значительный рост в сфере розничного кредитования, что вызывает опасения в связи с возможным перегревом. В частности, Банк России высказал беспокойство о рисках, связанных с ипотечным сегментом и его влиянием на финансовые рынки.
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