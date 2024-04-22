Россияне в Турции не сталкиваются с массовыми отказами в открытии счетов

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Гражданам РФ не отказывают в открытии банковских счетов в государственных банках Турции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в одном из банков.
В сети появилась информация, что гражданам России отказывают в открытии счетов в турецких банках.
Собеседник агентства отметил, что массовой ситуации с отказами открывать банковский счет, по крайней мере, в Анкаре нет. Мы готовы открыть банковские счета гражданам России. Источник перечислил документы, необходимые для открытия счета. Достаточно иметь документ о праве на работу на территории Турции и вид на жительство. В некоторых случаях необходимо наличие депозита.
Ранее сообщалось, что МВД России подготовило проект, по которому в случае его принятия банки обяжут в течение суток предоставлять правоохранительным органам сведения о переводе электронных средств. Цель такого проекта заключается в уменьшении сроков исполнения запросов и в повышении эффективности мер по аресту имущества и защиты прав потерпевших от преступлений, которые были совершены через интернет или телефон.
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Собеседник агентства отметил, что массовой ситуации с отказами открывать банковский счет, по крайней мере, в Анкаре нет. Мы готовы открыть банковские счета гражданам России. Источник перечислил документы, необходимые для открытия счета. Достаточно иметь документ о праве на работу на территории Турции и вид на жительство. В некоторых случаях необходимо наличие депозита.
Ранее сообщалось, что МВД России подготовило проект, по которому в случае его принятия банки обяжут в течение суток предоставлять правоохранительным органам сведения о переводе электронных средств. Цель такого проекта заключается в уменьшении сроков исполнения запросов и в повышении эффективности мер по аресту имущества и защиты прав потерпевших от преступлений, которые были совершены через интернет или телефон.
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Дарья Осипова