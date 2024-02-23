Россиянин более 10 лет прожил в канализационном колодце

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В Тольятти спасли мужчину, который более 10 лет жил в канализационном колодце, пишет «КП-Самара».
По информации издания, 15 лет назад жена Александра его бросила, после чего он исчез из виду. Родные полагали, что он ушел из жизни. Однако, когда блогер опубликовал историю Александра, его родственники связались с Глетчеровым. Они сообщили, что Александр родом из Ульяновской области и ему 52 года. Впоследствии, мужчину забрали к себе его родственники.
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