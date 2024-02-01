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«Держись, сынок!»: Ребенок провалился в канализационный люк рядом со школой

В Калужской области мальчик провалился в канализационный люк около школы
01 февраля 2024, 12:42
Фото: istock / terex

Фото: istock / terex

Спасатели вытащили из канализационного колодца местного ученика неподалеку от школы в Калужской области. Ребенок просидел там примерно час. Об этом сообщает Телеграм-канал ES!.
По данным источника, упал в колодец вчера по дороге в школу № 5 в Балабаново. Люк занесло снегом и мальчик его просто не заметил. На его крики отозвались другие учащиеся и рассказали о случившемся учителю физкультуры. Преподаватель в свою очередь вызвал МЧС

Прибывший отец ребенка возмутился, назвав происходящее беспределом.


Сотрудники МЧС вытащили ребенка с двухметровой глубины, младшеклассник пучил небольшие ушибы. Еще до инцидента родители жаловались на другие плохо закрытые люки около учебного учреждения и обращались в местную администрацию несколько месяцев, но проблему не решали.

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#преподаватель
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Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» потушили условный пожар в больнице округа Ступино
01 февраля 2024, 12:55

Фото: пресс-служба «Мособлпожспаса»

В среду, 31 января, личный состав дежурного караула 269-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» под руководством начальника караула Владимира Атрепьева провели пожарно-тактическое занятие по тушению условного пожара в медицинском учреждении, расположенном в селе Липитино городского округа Ступино.

Заместитель начальника ПСЧ-269 Олег Подольский сообщил, что основной целью проведения профилактических мероприятий в здании с массовым пребыванием людей является повышение уровня безопасности населения на территории округа. По сценарию тренировки в приемном отделении больницы произошло условное возгорание из-за короткого замыкания электропроводки, и коридор заволокло дымом. Персонал медучреждения вызвал пожарных и эвакуировал пациентов и медиков на свежий воздух.

«На место условного возгорания прибыло звено газодымозащитной службы в составе дежурного караула пожарно-спасательной части. Огнеборцы в средствах индивидуальной защиты органов дыхания обследовали все помещения больницы и убедились в отсутствии пострадавших. По окончании проведения разведки специалисты приступили к тушению условного пожара. Также в ходе тренировки работники подразделения изучили подъездные пути к зданию, проверили источники внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения и отработали постановку автоцистерны на пожарный гидрант. В заключении мероприятия огнеборцы вручили персоналу больницы памятки с правилами пожарной безопасности и номерами телефонов экстренных служб», — заключил Олег Подольский.
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В Подмосковье со 2 февраля изменится расписание некоторых электричек
01 февраля 2024, 12:52

Фото: пресс-служба Минтранса МО

График движения некоторых электричек в Московской области изменится с пятницы, 2 февраля, из-за работ по модернизации инфраструктуры на двух участках путей, сообщает пресс-служба подмосковного Минтранса со ссылкой на МЖД.
«На перегоне между станциями Голутвин и Щурово 2 и 9 февраля будут менять рельсы. Работы запланированы на утренние часы — с 5:20 до 9:20. Кроме того, 2, 5,6,7 и 9 февраля ремонт будут проводить на железнодорожном мосту через Оку. Период работ — с 6:25 до 10:25», — говорится в сообщении.
На период ремонта у некоторых электричек, которые курсируют между станциями Москва-Пассажирская-Казанская, Голутвин и Шиферная, будет меняться время отправления и прибытия, а также количество остановок.

Актуальное расписание электричек можно посмотреть на сайте РЖД, а также в мобильном приложении компании-перевозчика «РЖД Пассажирам».

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#подмосковье
#московская область
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В Московской области проведут традиционный фермерский фестиваль
01 февраля 2024, 12:35

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Традиционный фермерский фестиваль пройдет в Королёве. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Королёвский фермерский фестиваль» будет проходить с 2 по 4 февраля и с 9 по 11 февраля

«В рамках фестиваля жители и гости Королёва смогут приобрести и продегустировать натуральную фермерскую продукцию, авторские изделия мастеров региона и попробовать блюда из русской печи. На торговой площадке представлена широкая линейка сыров и молочной продукции, мёда, мясных и рыбных деликатесов от наших фермеров», — сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Кирилл Григорьев.

Стоит отметить, что будут работать 10 торговых домиков. Все желающие смогут приобрести натуральные свечи, мыло с забрусным воском, мед в сотах и баночках, натуральную молочную продукцию, рыбу собственного копчения, мясные деликатесы по старорусским рецептам, а также паштеты ручной работы.

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#фермерские хозяйства
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Жители Подмосковья смогут передать «космические приветы» на выставке «Вселенная BRICS»
01 февраля 2024, 12:10

Фото: istockphoto / dima_zel

Почта России доставит «космические приветы» из московского Музея космонавтики. Об этом сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
В рамках выставки «Вселенная BRICS» был подготовлен лимитированный тираж открыток с фотографиями, авторами которых стали космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков и Иван Вагнер, а также фотографы из Бразилии, России, Индии, Китая и Южно-Африканской республики.

«На открытках — уникальные виды с высоты полёта Международной космической станции (МКС) и атмосферные «земные» кадры из городов ЮНЕСКО стран-участниц БРИКС. Выставка «Вселенная BRICS» показывает красоту нашей планеты с разных ракурсов. Во время своих экспедиций на МКС космонавты Роскосмоса запечатлели с высоты 400 км над уровнем Земли объекты культурного наследия ЮНЕСКО. Музей космонавтики станет отправной точкой развития выставки, после она отправится в другие города России и страны БРИКС», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что проект выставки в августе 2023 года стал победителем грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив.

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Подмосковным учителям объяснили, как получить компенсацию за аренду жилья
01 февраля 2024, 11:57

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Учителя-предметники и преподаватели начальных классов, работающие в школах Московской области, могут подать заявление на получение компенсации за аренду жилья. О том, как это сделать, рассказали в министерстве образования региона.
«Заявления на компенсацию начали принимать с 1 февраля. Сумма поддержки составляет 20 тысяч рублей. Компенсацию могут предоставить учителям младших классов, а также преподавателям информатики, химии, математики, биологии, русского языка и физики», — цитируются в сообщении слова вице-губернатора Подмосковья Ирины Каклюгиной.
Претендовать на компенсацию могут педагоги, работающие в муниципальных или государственных школах с нагрузкой не менее 27 часов в неделю для предметников и 25 часов в неделю – для учителей младших классов. Ещё одно важное условие — отсутствие собственного или служебного жилья в Московской области.

Заявления принимаются онлайн — через региональный портал госуслуг. После отправки заявления через различные организации ведомства будет проведена проверка информации всей указанной информации. Если она подтвердится, учителю назначат компенсационные выплаты.

Более полная информация о порядке оформления компенсации за аренду жилья размещена на сайте министерства образования Московской области.

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#учителя
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#подмосковье
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В Подмосковье на выплаты педагогам на аренду жилья выделено около 2 млрд рублей
01 февраля 2024, 11:38

Фото: istockphoto / Natee Meepian

Порядка двух миллиардов рублей предусмотрено в Подмосковье в 2024 году на выплаты педагогам на аренду жилья. Об этом сообщила пресс-служба Мособлдумы.
В Подмосковье с января месяца педагоги могут ежемесячно получать 20 тысяч рублей на аренду жилья.

«Наш регион развивается высокими темпами, строятся новые школы, ежегодно растёт количество школьников, их количество уже превысило один миллион. Поэтому нам важно расширять штат и привлекать педагогов. Эта новая выплата, как и уже целый комплекс реализуемых в нашем регионе мер для поддержки учителей, может помочь привлечь к нам специалистов из других регионов», – подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Стоит отметить, что для включения в программу поддержки педагог обязан работать в муниципальной или государственной школе, отрабатывать нагрузку не менее 25-27 часов, а также должно отсутствовать жилое помещение в собственности на территории МО у учителя и членов семьи.

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#подмосковье
#школы
#игорь брынцалов
#учителя
#регион
#педагоги
#выплаты
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ОЭЗ «Дубна» обеспечили высокоскоростным интернетом
01 февраля 2024, 11:27

Фото: iStock/metamorworks

Мобильный интернет четвёртого поколения (4G) стал доступен на территории особой экономической зоны «Дубна», оборудование установила компания «МегаФон», сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

«ОЭЗ «Дубна» — это магнит для высокотехнологичных производств, выпускающих уникальную продукцию. (…) Уверен, наши современные решения соответствуют запросам самых технически требовательных резидентов особой экономической зоны», — цитируются в сообщении слова директора «МегаФона» по развитию в столичном регионе Михаила Прахова.

Новое оборудование поддерживает форматы диапазоны LTE-1800 и LTE-2600, поддерживает высокую скорость и обеспечивает проникновение сотового сигнала сквозь плотную застройку.

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#оэз «дубна»
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#технологии
#подмосковье
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В Подмосковье сократилось число случаев травмирования граждан в границах МЖД
01 февраля 2024, 11:25

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Количество случаев травмирования граждан в Мосузле в границах МЖД снизилось на 11 % в 2023 году. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

За прошлый год количество несчастных случаев на ж/Д станциях сократилось на 11%.

«Основной причиной травмирования по-прежнему остается грубое нарушение правил нахождения на железнодорожных объектах, переход через железнодорожные пути в неположенных местах. Для снижения количества несчастных случаев во всех регионах Московской железной дороги работники магистрали проводят усиленную информационно-разъяснительную работу. В учреждениях школьного и дошкольного образования организовываются профилактические мероприятия», — подчеркнули в министерстве.


Стоит отметить, что на постоянной основе проводятся рейды на местах массового нарушения пешеходами правил безопасного поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры.

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#мероприятия
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#минтранс
#рейды
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Андрей Воробьёв поздравил Патриарха Кирилла с 15-ой годовщиной интронизации
01 февраля 2024, 11:07

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил предстоятеля РПЦ, поблагодарив за огромное внимание к Подмосковью. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
1 февраля отмечается 15-я годовщина со дня интронизации Святейшего Патриарха Кирилла. В 2009 году поместный собор избрал его главой Русской Православной Церкви.

«Вот уже 15 лет Вы с честью несете возложенное на Вас высокое и ответственное служение, вкладываете все свои силы и душу в сохранение православных традиций. Словом и делом Вы способствуете утверждению в обществе нравственных идеалов и воспитанию молодого поколения в любви к нашей Родине. Ваша мудрость, духовность, преданность избранному пути стали примером для многих людей, а молитвенная помощь – своевременной поддержкой в сложных жизненных обстоятельствах.<…>Спасибо за все, что Вы делаете во благо России и Русской Православной Церкви. В этот праздничный день позвольте пожелать Вам неизменной помощи Божией, доброго здоровья, благополучия», — поздравил Андрей Воробьёв.

Также губернатор поблагодарил патриарха за особое внимание к сохранению порушенных святынь, возрождении старых и строительстве новых храмов. Он дбобавил, что это особенно важно для Подмосковья, где находится немало намоленных мест, памятников истории и духовной культуры.

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