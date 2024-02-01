«Держись, сынок!»: Ребенок провалился в канализационный люк рядом со школой

Фото: istock / terex
Прибывший отец ребенка возмутился, назвав происходящее беспределом.
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Фото: istock / terex
Фото: пресс-служба «Мособлпожспаса»
В среду, 31 января, личный состав дежурного караула 269-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» под руководством начальника караула Владимира Атрепьева провели пожарно-тактическое занятие по тушению условного пожара в медицинском учреждении, расположенном в селе Липитино городского округа Ступино.
Заместитель начальника ПСЧ-269 Олег Подольский сообщил, что основной целью проведения профилактических мероприятий в здании с массовым пребыванием людей является повышение уровня безопасности населения на территории округа. По сценарию тренировки в приемном отделении больницы произошло условное возгорание из-за короткого замыкания электропроводки, и коридор заволокло дымом. Персонал медучреждения вызвал пожарных и эвакуировал пациентов и медиков на свежий воздух.
«На место условного возгорания прибыло звено газодымозащитной службы в составе дежурного караула пожарно-спасательной части. Огнеборцы в средствах индивидуальной защиты органов дыхания обследовали все помещения больницы и убедились в отсутствии пострадавших. По окончании проведения разведки специалисты приступили к тушению условного пожара. Также в ходе тренировки работники подразделения изучили подъездные пути к зданию, проверили источники внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения и отработали постановку автоцистерны на пожарный гидрант. В заключении мероприятия огнеборцы вручили персоналу больницы памятки с правилами пожарной безопасности и номерами телефонов экстренных служб», — заключил Олег Подольский.
Фото: пресс-служба Минтранса МО
«На перегоне между станциями Голутвин и Щурово 2 и 9 февраля будут менять рельсы. Работы запланированы на утренние часы — с 5:20 до 9:20. Кроме того, 2, 5,6,7 и 9 февраля ремонт будут проводить на железнодорожном мосту через Оку. Период работ — с 6:25 до 10:25», — говорится в сообщении.На период ремонта у некоторых электричек, которые курсируют между станциями Москва-Пассажирская-Казанская, Голутвин и Шиферная, будет меняться время отправления и прибытия, а также количество остановок.
Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
«В рамках фестиваля жители и гости Королёва смогут приобрести и продегустировать натуральную фермерскую продукцию, авторские изделия мастеров региона и попробовать блюда из русской печи. На торговой площадке представлена широкая линейка сыров и молочной продукции, мёда, мясных и рыбных деликатесов от наших фермеров», — сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Кирилл Григорьев.
Фото: istockphoto / dima_zel
«На открытках — уникальные виды с высоты полёта Международной космической станции (МКС) и атмосферные «земные» кадры из городов ЮНЕСКО стран-участниц БРИКС. Выставка «Вселенная BRICS» показывает красоту нашей планеты с разных ракурсов. Во время своих экспедиций на МКС космонавты Роскосмоса запечатлели с высоты 400 км над уровнем Земли объекты культурного наследия ЮНЕСКО. Музей космонавтики станет отправной точкой развития выставки, после она отправится в другие города России и страны БРИКС», — поделились в министерстве.
Фото: пресс-служба Минобразования МО
«Заявления на компенсацию начали принимать с 1 февраля. Сумма поддержки составляет 20 тысяч рублей. Компенсацию могут предоставить учителям младших классов, а также преподавателям информатики, химии, математики, биологии, русского языка и физики», — цитируются в сообщении слова вице-губернатора Подмосковья Ирины Каклюгиной.Претендовать на компенсацию могут педагоги, работающие в муниципальных или государственных школах с нагрузкой не менее 27 часов в неделю для предметников и 25 часов в неделю – для учителей младших классов. Ещё одно важное условие — отсутствие собственного или служебного жилья в Московской области.
Фото: istockphoto / Natee Meepian
«Наш регион развивается высокими темпами, строятся новые школы, ежегодно растёт количество школьников, их количество уже превысило один миллион. Поэтому нам важно расширять штат и привлекать педагогов. Эта новая выплата, как и уже целый комплекс реализуемых в нашем регионе мер для поддержки учителей, может помочь привлечь к нам специалистов из других регионов», – подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Фото: iStock/metamorworks
«ОЭЗ «Дубна» — это магнит для высокотехнологичных производств, выпускающих уникальную продукцию. (…) Уверен, наши современные решения соответствуют запросам самых технически требовательных резидентов особой экономической зоны», — цитируются в сообщении слова директора «МегаФона» по развитию в столичном регионе Михаила Прахова.
Новое оборудование поддерживает форматы диапазоны LTE-1800 и LTE-2600, поддерживает высокую скорость и обеспечивает проникновение сотового сигнала сквозь плотную застройку.
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Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
За прошлый год количество несчастных случаев на ж/Д станциях сократилось на 11%.
«Основной причиной травмирования по-прежнему остается грубое нарушение правил нахождения на железнодорожных объектах, переход через железнодорожные пути в неположенных местах. Для снижения количества несчастных случаев во всех регионах Московской железной дороги работники магистрали проводят усиленную информационно-разъяснительную работу. В учреждениях школьного и дошкольного образования организовываются профилактические мероприятия», — подчеркнули в министерстве.
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Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
«Вот уже 15 лет Вы с честью несете возложенное на Вас высокое и ответственное служение, вкладываете все свои силы и душу в сохранение православных традиций. Словом и делом Вы способствуете утверждению в обществе нравственных идеалов и воспитанию молодого поколения в любви к нашей Родине. Ваша мудрость, духовность, преданность избранному пути стали примером для многих людей, а молитвенная помощь – своевременной поддержкой в сложных жизненных обстоятельствах.<…>Спасибо за все, что Вы делаете во благо России и Русской Православной Церкви. В этот праздничный день позвольте пожелать Вам неизменной помощи Божией, доброго здоровья, благополучия», — поздравил Андрей Воробьёв.